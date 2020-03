Une tourterelle tisse son nid sur le balcon d'une résidente calvaise !

En ces temps difficiles de confinement, engendrés par cette épidémie de Covid-19, cette belle histoire rapportée par une calvaise domiciliée Résidence Champeau, à l'entrée de la ville, a de quoi de mettre du baume au cœur mais aussi montrer combien il est important de profiter des belles choses de la vie.

" Une tourterelle domestique que j'ai l'habitude de voir tourner autour de chez moi, et avec laquelle j'ai établi des rapports de confiance, a décidé pour la deuxième année consécutive de créer son nid, à l'aide de brindilles grossièrement entassées, dans une des jardinières qui ornent mon balcon' précise Martine, avant de poursuivre: " La ponte a produit deux œufs, comme c'est généralement le cas. A tour de rôle, le mâle et la femelle se relaient pour assurer la couvaison qui est de l'ordre de 15 jours. Je prends soin de faire en sorte qu'il y ait de la nourriture et de l'eau toujours à proximité. C'est vraiment très beau à voir. Cette présence est un rayon de soleil qui vient égayer ma vie dans ces temps difficiles".

Martine n'a plus qu'une hâte : celle d'assister, derrière sa fenêtre, à l'éclosion des œufs et à la naissance des petites tourterelles.