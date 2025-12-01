Une sixième mise en examen pour l'assassinat de Poggio-Mezzana

Il s'agit de la sixième mise en examen dans l'enquête sur l'assassinat par un mafieux italien d'un gérant d'un restaurant de plage, Paul-Félix Paoli, dans la nuit du 23 au 24 août 2023 à Poggio Mezzana (Haute-Corse).

L'homme a également été mis en examen du chef d'"association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", a indiqué le parquet de Marseille, confirmant des informations de France 3 Corse Via Stella.

Il est en détention provisoire depuis le 3 octobre.





Son nom figure dans un rapport du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco), rattaché à "l'équipe criminelle" dirigée par un autre nationaliste, Cédric Courbey, également poursuivi dans ce dossier.

Plusieurs hommes ont été arrêtés puis mis en examen dans cette affaire après les révélations de Marco Raduano, un repenti italien, présenté comme le chef d'une mafia de la région des Pouilles.





Ce dernier a été arrêté le 1er février 2024 à Aleria (Haute-Corse) avant de devenir un collaborateur de justice. Agé d'une quarantaine d'années, il a reconnu être l'auteur de l'homicide de Poggio-Mezzana, mais aussi d'autres assassinats en Italie.

Stéphane Angelotti (qui s'est suicidé en prison depuis), Jérôme Reggeti et Cédric Courbey, ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour "meurtre en bande organisée" et "association de malfaiteurs" dans cette affaire, après les déclarations du repenti. Ces trois hommes ont toujours contesté les faits.

Un autre insulaire, Marco Furfaro, a été extradé vers l'Italie et condamné en octobre à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement par le tribunal de Cagliari, en Sardaigne, pour avoir aidé dans sa cavale Marco Raduano.

Paul-Félix Paoli, 51 ans, avait été assassiné à l'été 2023 vers une heure du matin, sur le parking de l'établissement "La Caravelle" à Poggio-Mezzana.

