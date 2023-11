Une semaine pour soutenir RCF Corsica : Du 20 au 26 novembre, c’est le radio don

Plusieurs temps forts animent la Semaine du Radio Don de RCF Corsica, offrant aux auditeurs des événements captivants à ne pas manquer. Le mercredi 22 novembre, de 11 h à 12 h 30, une émission spéciale en direct rassemblera toute l'équipe, promettant des moments uniques et des surprises. Le vendredi 24 novembre, une conférence-dîner passionnante sur « Les Corses au service de la Papauté » débutera à 19h à la cathédrale d'Ajaccio, suivie d'un dîner à 20h15 au restaurant Chez Paulo (7 rue Roi de Rome). Le samedi 25 novembre, une messe chantée à 18h à la cathédrale d'Ajaccio, animée par Philippe Peraut, Mario Sepulcre, Patrick Micaelli, Thierry et Lucca Courteaud, promet un moment spirituel mémorable. Enfin, le dimanche 26 novembre à 10h, la cathédrale d'Ajaccio accueillera une messe d'intention de prière, enrichie par la participation de sept groupes musicaux et de la Musique Municipale, clôturant ainsi en beauté cette semaine dédiée à la solidarité et au soutien à RCF Corsica.

Du 20 au 26 novembre, RCF Corsica organise la, une initiative visant à mobiliser le soutien financier des auditeurs pour assurer la pérennité de la radio chrétienne en Corse. Cette période sera marquée par divers événements, dont une émission spéciale en direct le mercredi 22 novembre de 11 h à 12 h 30, une conférence-dîner sur le thème « Les Corses au service de la Papauté » le vendredi 24, et le dimanche 26, une messe d'intention de prière pour RCF Corsica.Le Radio Don est un moment crucial pour RCF Corsica, une radio associative qui dépend principalement des dons de ses auditeurs. Cette approche garantit une antenne minimisant la publicité, préservant ainsi son indépendance éditoriale.RCF Corsica, la radio chrétienne francophone de Corse, diffuse sur toute la Corse-du-Sud via ses trois fréquences. Elle produit plus de 4 h 30 de programmes locaux quotidiens dans ses studios ajacciens. Cette radio généraliste, de proximité, offre une diversité de programmes en langue corse et française, mêlant actualités, culture, musique, sport, gastronomie, et plus encore.Les dons recueillis serviront à moderniser le matériel, anticiper l'arrivée du numérique, et élargir la couverture de RCF Corsica. Vous pouvez contribuer par téléphone en spécifiant RCF Corsica au 0810 333 777, en ligne sur rcf.corsica, ou par courrier à RCF Corsica, EVÊCHE CS 30306, 20181 Ajaccio Cedex 01.Un rappel important : les donateurs bénéficient d'une réduction d'impôts de 66%.