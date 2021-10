Une rentrée réussie pour le CFA de Haute-Corse

Fin des discours de bienvenue, les choses sérieuses commencent. Tous se regroupent par filière pour assister à leur premier cours. Ceux là ont trouvé leur voie et une entreprise pour les accueillir, condition sine qua non pour suivre le parcours d’apprenti. Pour ceux encore à la recherche d’entreprise d’accueil ou pour les entrepreneurs en quête d’apprentis, le CFA de Haute-Corse est passé, en juin dernier, à l’étape du numérique.Grâce à leur plateforme de mise en relation professionnelle, www.apprentisencorse.com , Xavier Luciani et ses équipes espèrent drainer toujours plus d’apprentis, tout au long de l’année.