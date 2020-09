Une rentrée en toute sérénité pour la nouvelle école de Molini-Agosta

« Les enfants, vous êtes contents de reprendre l’école ? Vous auriez voulu rester encore en vacances ? » lance la rectrice Julie Benetti aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école de Molini-Agosta. « Oui », « non », « un peu », les réponses plus ou moins enjouées fusent de part et d’autres de la classe, aménagée spécialement pour respecter les règles de distanciation sociale.



Car cette rentrée est surtout marquée par le contexte de crise de la COVID-19 et donc la mise en place dans les établissements scolaires du protocole sanitaire. Pour la toute nouvelle école de Molini-Agosta, le défi était donc double : être prête à temps pour l’ouverture et respecter les contraintes liées au protocole. Ce qui a donc nécessité un certain nombre d’aménagements, comme l’explique Jean-Louis Moracchini, adjoint au maire d’Albitreccia en charge des affaires scolaires : « C’est une rentrée qu’on prépare depuis trois mois, dans une période difficile. Nous avons mis en place pour la première fois un système d’inscriptions à distance, et les équipes ont beaucoup travaillé pour mettre en oeuvre le protocole sanitaire ». Une préparation complexe, peaufinée jusqu’au dernier moment : « Nous avons terminé la dernière installation hier » confie t-il. Et surtout, qui a un coût : « Cela représente 6 000€ de matériel en plus » indique Jean-Louis Moracchini.



Si l’organisation a pu causer bien des soucis aux adultes, les enfants, eux, ne semblent pas particulièrement préoccupés : « J’ai eu l’occasion de me rendre dans les différentes classes, avec des enfants de maternelle très sereins et des enfants à l’école élémentaire qui connaissaient déjà toutes les règles sanitaires à appliquer et à respecter » note Julie Benetti. « Les enfants ont bien conscience des gestes-barrières » renchérit Karine Guillon, directrice par intérim et enseignante en CP-CE1. « Et nous avons tout mis en place pour s’assurer qu’ils soient respectés : récréations décalées, sens de circulation… ». Un bémol cependant, le port du masque pour les adultes : « Cela ne facilite pas certains apprentissages tels que la lecture » indique t-elle.



Néanmoins, la directrice s’affaire pour rendre cette rentrée « la plus ordinaire et la plus conviviale possible ». Un objectif partagé par la rectrice Julie Benetti : « Il s’agit tout simplement de faire en sorte que tous les enseignants et tous les enfants puissent retrouver leur école, leur collège et leur lycée dans une ambiance de grande sérénité ».