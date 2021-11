Fête de la science 2021 per "Scopre è smaravigliassi " : c'est parti jusqu'au 22 novembre

PAESI AIACCINU - PAYS AJACCIEN



5/11 : Médiation astronomie - Histoire des météores / CONFÉRENCE/DÉBAT

Locu Teatrale, Aiacciu



Du 5 au 22/11 : Exposition sur les abeilles / EXPOSITION

Médiathèque des Cannes, Aiacciu



Du 5 au 22/11 : De la littérature botanique à la réalité des jardins / EXPOSITION

Médiathèque Saint-Jean, Aiacciu



6/11 : Médiation astronomie L’altesol (mesure de la hauteur du soleil dans le ciel) / ATELIER

Locu Teatrale, Aiacciu



6/11 : Journée spéciale abeilles / ATELIER

Médiathèque des Cannes, Aiacciu



6/11 : Le secret des huiles essentielles corses / CONFÉRENCE/DÉBAT - ATELIER

Médiathèque Saint-Jean, Aiacciu



6/11 : L’escargot corse, L’improbable endémique / ATELIER

Plage du Ricantu, Aiacciu



7/11 : Médiation astronomie «Voile solaire Ikaros» / ATELIER

Locu Teatrale, Aiacciu



7, 9 et 14/11 : Découverte du ciel / ATELIER

Place Miot, Aiacciu



8/11 : Initiation Télescope (séance théorique) / ATELIER

Locu Teatrale, Aiacciu



8, 9 et 12 /11 : L’escargot corse raconté aux enfants / ATELIER

Plage du Ricantu, Aiacciu



9, 12 et 16/11 : Le Celavu Prunelli à la découverte du développement durable (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES)

Ecoles d’Ocana - Eccica Suarella - Bastelicaccia et Vero



10/11 : Photo ancienne-Le collodion humide / ATELIER

Lycée Fesch, Aiacciu



10/11 : Le déclin des abeilles / CONFÉRENCE/DÉBAT

Médiathèque des Cannes, Aiacciu



10/11 : Médiation astronomie «Planetoscope» (mobile planétaire) / ATELIER

Locu Teatrale, Aiacciu



12 et 13/11 : La modélisation mathématique au service de la médecine / CONFÉRENCE/DÉBAT - ATELIER

Hôtel Campo dell’oro, Aiacciu



13/11 : Médiation astronomie «Planisphère» (carte du ciel mobile) / ATELIER

Locu Teatrale, Aiacciu



13/11 : Conférence sur l’Aromathérapie / CONFÉRENCE

Médiathèque des Cannes, Aiacciu



13/11 : Le secret des huiles essentielles corses / CONFÉRENCE/DÉBAT - ATELIER

Médiathèque des cannes, Aiacciu



13 et 14/11 : Techniques microscopiques au service de la mycologie / CONFÉRENCE/DÉBAT - ATELIER

Collège de Baléone, Aiacciu



14/11 : Médiation astronomie «Spectroscope» (décomposition de la lumière solaire) / ATELIER

Locu Teatrale, Aiacciu



15/11 : Initiation Télescope (séance pratique) / ATELIER

Place Miot, Aiacciu



17/11 : Maya l’abeille / CONFÉRENCE/DÉBAT – ATELIER

Médiathèque des Cannes, Aiacciu



17 /11 : Conférence sur l’escargot / CONFÉRENCE

Hôtel Campo dell’oro, Aiacciu



18/11 : Les étudiants au chevet de l’escargot / ATELIER

Plage du Ricantu, Aiacciu



19/11 : Découverte des innovations portées par les startups corses / ATELIER

Locaux Inizia, Aiacciu



20/11 : Abeilles et plantes endémiques / CONFÉRENCE/DÉBAT - ATELIER

Médiathèque des cannes, Aiacciu



22/11 : Médiation astronomie «Kalliste vers l’infini - Un voyage dans l’Univers» / CONFÉRENCE/DÉBAT

Locu Teatrale, Aiacciu





MIZIORNU SUTTANU - EXTREME SUD



5/11 : L’archéologie sous-marine en fête : De la découverte à la connaissance / ATELIER

Musée d’archéologie de la Corse, Sartè



5/11 : Archéologie et science : les épaves sous-marines du golfe d’Aiacciu / CONFÉRENCE/DÉBAT

Musée d’archéologie de la Corse, Sartè



9/11 : Ateliers pédagogiques sur les espèces patrimoniales insulaires / ATELIER

Médiathèque, Portivechju



9/11 : Les chauves-souris de Corse / CONFÉRENCE

Médiathèque, Portivechju



9/11 : Les espèces protégées en Corse : enjeux et outils règlementaires / CONFÉRENCE

Médiathèque, Portivechju



9/11 : Conférence sur la tortue d’Hermann / CONFÉRENCE

Médiathèque, Portivechju



9/11 : Découverte de la biodiversité de l’embouchure du Stabiacciu (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES)

Embouchure du Stabiacciu, Portivechju



Du 15 au 19/11 : L’Alta Rocca un territoire engagé dans son développement durable (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES)

Ecole Santa Lucia di Portivechju, Gialla - Collège de Livia



19/11 : Biodiversité et agriculture (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES)

Campus Agri Corsica, Sartè





PIAGHJA URIENTALE - PLAINE ORIENTALE



6/11 : Saponification à froid-savon maison

Migliacciaru



19/11 : Fête de la science à Ghisonaccia (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES)

Salle des fêtes, Ghisonaccia





BASTIA È CAPICORSU - BASTIA ET CAP CORSE



5 et 6/11 : Cycle de conférences sur le biomimétisme / CONFÉRENCE/DÉBAT

Alb’oru, Bastia



6/11 : Ateliers en famille sur le biomimétisme marin / ATELIER

Casa di e Scenze, Bastia



6/11 : Idées reçues et préjugés / CONFÉRENCE/DÉBAT

Palazzu di a Cullettività di Corsica, Salle des délibérations, Bastia



6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20/11 : Exposition : «Le biomimétisme marin» / ATELIER

Casa di e Scenze, Bastia



9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 et 19/11 : Atelier réalité virtuelle / ATELIER

Casa di e Scenze, Bastia



10 et 18/11 : Visite Stella Mare / TOUT PUBLIC LE 10/11 - RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES LE 18/11

Stella Mare, Bastia



13/11 : Atelier collecte des déchets / ATELIER

Bastia



13 et 20/11 : Samedi sciences / ATELIER

Casa di e Scenze, Bastia



20/11 : Initiation à la robotique / ATELIER

Ecole de Tagliu Isolacciu (Maghiese), Bastia



20/11 : Rubik’s cube / ATELIER

Ecole de Tagliu Isolacciu (Maghiese), Bastia



22/11 : Conférence sur la biodiversité en ville / CONFÉRENCE/DÉBAT

Salle des fêtes - Pietranera





CENTRU - CENTRE



7/11 : Sortie mycologie / ATELIER

Ponte Bianco, Castagniccia



9/11 : Les sciences au coeur de la Corse (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES)

Université de Corse - Campus Grimaldi, halle des sports, Corti



15, 16, 18 et 19/11 : L’Entomologie : une science à découvrir autrement / Webinaire CONFÉRENCE/DÉBAT

OEC, Corti



18/11 : Village des sciences (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES)

Ecole de Moltifau



20/11 : Le labo récréatif : les pouvoirs de l’eau / ATELIER

A Rinascita, Centre social CPIE, Corti





BALAGNA - BALAGNE



13/11 : Rendons visible les eaux souterraines / ATELIER

U Spaziu Pasquale Paoli, L'Isula



16/11 : Festa di e scienze in Belgudè (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES)

Ecole Belgudè