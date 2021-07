Olympiades de chimie et de mathématiques : les lauréats corses récompensés à Ajaccio

Dans la cour du lycée Fesch, collégiens, lycéens, parents, proviseurs et professeurs venus de divers établissements de Corse étaient réunis afin d’assister à la remise des prix, annoncés par la Rectrice : Olympiades de mathématiques de quatrième, Olympiades nationales de la chimie et Olympiades de mathématiques de première organisées par les professionnels de la chimie, le ministère de l'Éducation nationale, la Société chimique de France et l'Union des professeurs de physique et de chimie ainsi que par le ministère chargé de l’Education nationale et l’association Animath. L’objectif de cet événement est de développer la curiosité et l’esprit critique à travers des recherches individuelles ou en équipe.





Cette année 14 académies étaient concernées : la Corse, Versailles, la Normandie, Amiens, Orléans-Tours, Paris, Besançon, Grenoble, La Réunion, Lyon, Nancy-Metz, Reims, Strasbourg ainsi que le réseau de l’AEFE.

Pour les Olympiades nationales de la chimie 3 établissements étaient impliqués, avec une quarantaine d’élèves mobilisés : le lycée Giocante de Casabianca de Bastia, le lycée du Fium’Orbu ainsi que le lycée Fesch d’Ajaccio.





Concernant les Olympiades mathématiques de première, ouvertes à tous les élèves, seuls 60 élèves suivant la spécialité « mathématiques » ont été inscrits en Corse. 6 lycées ont participé. Si ce prix est un honneur pour les élèves qui le reçoivent, c’est aussi une grande fierté pour les professeurs qui les accompagne. « Cette expérience est valorisante pour eux et pour nous ! » explique Julien Vanschamelout, professeur de mathématiques et de NSI au lycée de Balagne mais également concepteur de sujets originaux.





Si pour certains, le suivi s’est déroulé en visio, le lycée de Balagne a pu poursuivre le suivi en présentiel, en petit effectif.

« Toute l’année nous travaillons ensemble, au sein d’ateliers spécifiquement pour les olympiades. Les élèves s’inscrivent eux-mêmes et suivent des cours supplémentaires afin de se préparer à la première sélection. » Une expérience qui nécessite de la rigueur et de l’investissement pour ces jeunes scientifiques « les questions au début sont assez simple, et ensuite cela devient plus difficile pour effectuer un classement. »





Pour le classement, ces derniers ont dû travailler 2 heures sur un sujet national et 2 heures sur un sujet académique. Un concours formateur, qui booste les élèves pour poursuivre leur parcours dans le domaine « Un ancien élève a été classé 2eme en individuel, il est désormais en classe préparatoire. Un autre suit des études d’ingénieur à Lyon. C’est un vrai scientifique. Cette expérience les motive, elle demande du travail sur des sujets originaux. »





Un concours qui nécessite un certain apprentissage, qui marque les jeunes lauréats

« Ce prix est une façon de signifier notre avancement, c’est surtout ce que l’on a fait durant l’année qui nous a apporté. Je valorise plutôt l’apprentissage que le prix en lui-même. » comme l’indique Léonie Maymard.

Un moyen aussi de motiver et de rendre abordable une matière scientifique à un plus grand nombre : « c’est un bon moyen de montrer qu’il y a encore de la chimie qui passionne des individus, et que c’est une matière abordable par tous. » souligne Axel Homo-Canavelli. Le prix, reçu ce mardi, fruit d’un travail effectué tout au long de l’année scolaire par ces élèves, passionnés des sciences, les motive davantage pour la suite.





Ils racontent en vidéo