Une qualité de l’air médiocre ces prochains jours en Corse

"Ces particules fines viennent dégrader la qualité de l’air sur l’ensemble de l’île, occasionnant une augmentation des concentrations relevées sur nos appareils de surveillance. Toutefois, les seuils réglementaires n’ont, jusqu’à présent, pas été dépassés."Les conditions météorologiques n’étant pas favorables à une bonne dispersion, ces particules devraient rester présentes dans l’atmosphère à minima 48 heures.Au vu de la situation, Qualitair Corse effectuera un nouveau point d’information demain dans la journée.Même si ces poussières sahariennes sont d’origine naturelle, elles présentent un risque pour la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables, il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires.En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé ;Privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort ;Prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant.