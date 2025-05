Une prime communale pour aider les Porto-Vecchiais à devenir propriétaires

Le montant de la prime varie selon la composition du foyer : 4 000 € pour une personne seule, 6 000 € pour un couple sans enfant, 10 000 € pour un couple avec enfants ou une famille monoparentale. Cette aide directe à l’achat d’un bien immobilier est conditionnée par les ressources du foyer, sur le modèle du prêt à taux zéro.« Ce dispositif sera assorti de mesures anti-spéculatives, a précisé Michel Giraschi, le 1er adjoint délégué au logement. Il sera impossible de vendre le bien pendant quinze ans, sauf cas exceptionnel. » De plus, le logement acquis devra obligatoirement constituer la résidence principale de l’acheteur, qui s’engagera à ne pas le louer, ni à le transformer en résidence secondaire. Une fois la subvention accordée au bénéficiaire, celui-ci pourra être soumis à des contrôles de la mairie.Cette prime s’inscrit dans le cadre du plan global Accasà Si, qui prévoit de construire 1 000 logements en dix ans, à des conditions qui vont en faveur de l’accès au logement, comme au travers du bail réel solidaire, du prêt location accession ou d’un programme immobilier communal. Des dispositifs d’accession à la propriété déjà avantageux, et qui ne seront donc pas compatibles avec la perception de la prime d’accession à la propriété. Il ne faudra pas non plus être déjà propriétaire, sauf si la propriété en question est louée par le biais d’un dispositif de location encadrée. Sont éligibles toutes les personnes résidant depuis au moins cinq ans sur les territoires de la communauté de communes Sud-Corse et de la communauté de communes de l’Alta Rocca. « On a choisi les bassins de vie, éclaire Laura Murgia, du service logement en mairie. Sur les dix ou quinze dernières années, beaucoup de Porto-Vecchiais qui ne pouvaient pas se loger à Porto-Vecchio sont partis se loger aux alentours. Ce dispositif est fait pour les aider à revenir. » Pour les autres, notamment les nouveaux arrivants, « avec toutes les possibilités de logements qui vont pouvoir s’offrir dans le cadre d’Accasà Si, les gens vont pouvoir trouver leur bonheur ».A Porto-Vecchio, le prix moyen du mètre carré atteint 5 600 €, du fait notamment du nombre important de résidences secondaires (environ 60%). Une situation qui met en difficulté de nombreux ménages : en mars dernier, 736 familles étaient en attente d’un logement social sur le territoire, dont 591 ayant indiqué comme premier choix Porto-Vecchio (il est possible de choisir une autre commune en premier choix, Bonifacio ou Figari par exemple). « Et l’an dernier, il n’y a eu que huit attributions de logement social, précise Laura Murgia. Les gens ne peuvent pas quitter leur logement social. Il n’y a pas de turn over. »Le financement de cette prime sera sans impact fiscal pour les foyers porto-vecchiais, assure la municipalité. Il reposera en grande partie (95%) sur la taxe sur les résidences secondaires et sera complété par d'autres dispositifs communaux de régulation du logement.