Une première aire de fitness connectée en accès libre débarque à Corte

Sur place les usagers profiteront d’un équipement sportif dédié au cross training pour une activité physique seul ou à plusieurs. Avec cette nouvelle « aire de jeux » pour adultes, la commune de Corte offre à ses usagers une véritable salle de sport à ciel ouvert.





La société AirFit – conceptrice de cet espace – propose également aux utilisateurs une application gratuite de coaching sportif dénommée « AirFit » et téléchargeable depuis les plateformes IOS et Androïd, pour accompagner les sportifs dans la prise en main de ces équipements.





Corte accueille ainsi la première aire de fitness connectée de toute la Corse. A travers ces installations novatrices, de plus en plus de collectivités s’engagent pour la promotion du Sport pour Tous !