Une nouvelle souche de la Covid-19, 70% plus contagieuse, touche le Royaume-Uni

A quelques jours de Noël, une nouvelle souche du SARS-CoV2 a été détectée au Royaume-Uni, ce dimanche 20 décembre. D'après les déclarations du Premier ministre Boris Johnson, le virus présent à Londres et dans le Sud-Est de l’Angleterre; serait jusqu’à 70 % plus contagieux que la précédente souche. Le chef du gouvernement a donc décidé de mettre en quarantaine trois région du pays dont Londres.



Après ces annonces, L'Elysée a immédiatement convoqué un conseil de défense qui a conclu à la suspension des liaisons avec le Royaume-Uni. Quelques heures plus tard, sans attendre de se concerter, les Etats membres de l’Union européenne ont, également, pris la décision, de suspendre les transports en provenance et vers le Royaume-Uni.



D'autres cas détectés



Dans le même temps on apprenait l'Afrique-du-Sud, aussi, avait détecté cette nouvelle variante du virus. Ce dimanche 20 décembre on annonçait également qu'en Italie, une personne avait été testée positive à cette nouvelle souche à l’hôpital militaire Celio de Rome. En Europe toujours, des cas ont été détectés aux Pays-Bas et en Belgique.



Toutefois, selon les experts de l'Union européenne, les vaccins mis au point resteraient efficaces contre la nouvelle souche.