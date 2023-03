Une nouvelle gynécologue obstétricienne s'est installée à Lecci

Les habitants de la région de la Corse attendaient avec impatience l'arrivée du Docteur Janina Veit, gynécologue obstétricien allemand spécialisé en Suisse à Bâle. Amoureuse de l'île, elle a décidé de s'y installer pour répondre à un "manque cruel de médecins spécialistes, notamment en gynécologie". "Aux fils des discussions avec de nombreuses femmes j'ai ressenti un réel besoin de la population qui est privée de beaucoup de soins médicaux surtout dans cette zone géographique de la Corse qui est magnifique mais qui manque de praticiens." observe le médecin.

Le cabinet se situe au complexe Ciaccone, au-dessus du supermarché SPAR, de la boulangerie Ghisoni et de la boucherie. L'entrée est à l'arrière du bâtiment (derrière la boucherie) au 1ier étage. Les horaires d'ouverture sont les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8.30 à 16.30 et les samedis de 8.30 à 12.30. Elle pratique la gynécologie médicale et le suivi de grossesse jusqu'à l'accouchement.