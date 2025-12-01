Une nouvelle galerie d’art dans la Citadelle de Bastia

Joseph-Antoine Salviani, formé à l’art à l’université Paul Valéry de Montpellier puis à la littérature à Corte est professeur de lettres modernes au lycée de Montesoro à Bastia. Il est aussi écrivain, auteur et poète, construisant depuis plusieurs années une œuvre où se mêlent regard sensible sur le monde, mémoire des lieux et enracinement dans la culture corse. Habitant Bastia, il rentre dès qu’il le peut dans son domaine de l’Aghja Suttana, dans son joli petit village du Bozziu : Santa Lucia di Mercurio. C’est dans ce havre de paix qu’il écrit ou exprime sur la toile son amour pour sa terre, qu’il expose, qu’il partage sa passion pour l’écriture, la peinture, l’agriculture avec les gens de passage.



Mais depuis peu, notre artiste dispose d’une nouvelle vitrine : A Galleria d’Art Ghjiseppu-Antone Salviani au cœur de la Citadelle de Bastia. Un lieu qui vient étoffer un peu plus ce quartier qui devient au fil des années, un véritable ilot de la culture. « Je peins et j’écris depuis 40 ans et ma terre m’inspire toujours autant », avoue-t-il. «J’utilise tout autant les pinceaux que les couteaux pour mes acryliques sur toile. J’exprime sur la toile ce que je vois, ce que je ressens, ce que j’interprète en couleurs ou en noir et blanc voire même directement sur le bois. Ça peut être du figuratif comme de l’abstrait. Une salle est consacrée à la Corse, l’autre à l’art moderne. Je tiens aussi à jour des carnets de voyage, composés d’aquarelles ».



Dans sa galerie*, qui lui sert aussi d’atelier, avec vue sur la mer, les passants peuvent le voir à l’œuvre, mais aussi discuter, échanger avec lui. « La Citadelle de Bastia dégage quelque chose de particulier pour la peinture. Je reçois beaucoup de commandes de l’international, beaucoup d’étrangers achètent mes œuvres », dévoile-t-il. Dans sa galerie on peut aussi bien sûr retrouver ses recueils de poésies, ses romans. Le dernier en date est paru en août : « Soleil noir. Noir tunnel », un roman qu’il décrit comme « un voyage entre le Vatican et le sud ». Il le dédicacera le samedi 22 novembre, de 15h à 17h30 dans sa galerie.



* A Galleria d’Art Ghjiseppu-Antone Salviani 11 rue des Turquines – Bastia. Ouverte tous les soirs et le week-end.

