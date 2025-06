Une « lune fraise » illumine le ciel corse : un spectacle rare visible tous les 18 ans

Les insulaires qui ont levé les yeux mardi soir ont pu observer un phénomène rare. Peu après 22 heures, une pleine lune d’un rouge profond s’est élevée à l’est, au-dessus des reliefs corses. Ce spectacle, visible à travers toute l’île par temps dégagé, porte un nom évocateur : la « lune fraise ». Malgré sa teinte, ce surnom n’a rien à voir avec sa couleur. Il vient des tribus algonquines d’Amérique du Nord, pour qui la pleine lune de juin annonçait traditionnellement le début de la récolte des fraises. Un repère saisonnier devenu un rendez-vous visuel remarquable.



La singularité du phénomène vient d’un événement astronomique peu fréquent, appelé le « grand arrêt lunaire ». Il se produit quand l’orbite de la lune, inclinée à 5,2°, s’aligne de façon particulière avec celle de la Terre (23,4°). Résultat : la lune se trouve à une position extrêmement basse dans le ciel nocturne — jusqu’à -28,6° de déclinaison. Ce type d’alignement ne se produit qu’environ tous les 18 ans. Le prochain est attendu en 2043.



L’impression de grandeur ressentie mardi soir n’était pas due à un rapprochement physique de la lune, mais à une illusion d’optique. Lorsqu’elle se lève, proche de l’horizon, notre cerveau la compare à des éléments connus du paysage — montagnes, clochers, arbres — ce qui accentue sa taille apparente. Contrairement à une superlune, la distance réelle entre la Terre et son satellite n’était pas significativement réduite. La prochaine superlune, elle, est prévue pour le 5 novembre 2025.



Il sera encore possible d’admirer la « lune fraise » ce mercredi soir. Pour cela, il est recommandé de s’installer sur un point haut — col, promontoire, plage dégagée — orienté vers l’est, et de croiser les doigts pour que le ciel soit dégagé.