Une journée sport armée-jeunesse à la base aérienne de Ventiseri-Solenzara

Depuis l’accord-cadre interministériel (Armées, Intérieur, Jeunesse et sports, santé) du 4 mars 2014, ces journées, organisées chaque année, ont pour but de promouvoir auprès des jeunes la pratique du sport et ses valeurs mais également de concrétiser le lien armées-jeunesse en favorisant les échanges directs entre jeunes et militaires.Cette année, près d’une soixante de collégiens de la cité scolaire du Fium'Orbu sont venus sur la BA 126 pour partager ce moment avec le personnel du site.



La section préparation du combattant, chargée de l’entraînement physique militaire et sportif (SPC- EPMS), leur a proposé des activités sportives. Les premiers ateliers, dans le gymnase, s’inspiraient du parcours du combattant revisité et étaient suivis d’un concours de force au tirage de corde et d’un test d’adresse avec un lancer de balle. A l’extérieur, une initiation aux techniques de défense (techniques d'intervention opérationnelles rapprochées plus communément appelées TIOR) était dispensée.

Toutes ces activités ont été conduites en équipe, avec en ligne de mire, la cohésion dans l’effort, un objectif atteint avec brio par cette jeunesse enthousiaste et extrêmement motivée.





L’après midi, les visites unités ont débuté par la présentation de la nouvelle tour de contrôle du Centre militaire de Contrôle puis des véhicules (VIB, VMA 108...) et matériels spécialisés de l’Escadron de Sécurité Incendie et de Sauvetage.



Pour conclure, les collégiens ont rencontré les personnels de l’Escadron de Ciblerie et de l’Escadron de Protection qui ont présenté leurs missions au sein de la BA 126 et de l’Armée de l’air.

A la fin de cette journée enrichissante, les élèves se sont vus remettre leurs diplômes par le colonel Olivier Ribette, commandant de la Base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara.



Texte : Cabinet cellule communication

Photographies : SGT Ligneau et SGT Roussard - Cabinet cellule communication