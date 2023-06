Une journée portes ouvertes réussie à la caserne des sapeurs-pompiers de Calvi

Des ateliers de secourisme ont également été mis en place pour enseigner les gestes de premiers secours, ainsi qu'une démonstration de secourisme aquatique spécialement organisée pour l'occasion. Les visiteurs ont également eu l'opportunité de faire des tours en camions de pompiers et en char M113, de véritables jouets grandeur nature qui ont enchanté petits et grands. "L'équipe cynophile du SIS 2B nous a honorés de sa présence pour des démonstrations.

À 14h30, nous avons réalisé une mise en scène d'une intervention en secours routiers, expliquant en direct toutes les actions entreprises et le matériel utilisé", ajoute-t-il. Tout au long de la journée, les jeunes-sapeurs-pompiers ont participé à l'organisation et au bon déroulement de l'événement.



La journée s'est conclue en musique, avec la prestation du groupe les Panthères Roses, apportant une ambiance festive à l'occasion. Cette belle journée a permis aux participants de vivre une expérience enrichissante et de mieux comprendre le métier des pompiers. L'amicale des sapeurs-pompiers de Calvi et le SIS 2B peuvent être fiers de cette initiative qui a su rassembler et sensibiliser le public sur l'importance de la sécurité et des gestes qui sauvent.