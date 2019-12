Une journée de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes à Corte

Pour aider les victimes de violences, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est une violence, un viol, une agression, que ressentent les victimes et sleur entourage mais, également, quels sont les moyens mis à disposition, les actions a entreprendre : c'était le but de la première partie de la soirée



Le CIDFF, qui accueillent 71 000 femmes victimes de violences sexistes sur tout le territoire Français par an, définit les termes clés des violences.

"La violence ce n'est pas que la violence physique, c'est la violence psychologique, sexuelle, verbale, économique, et elle ne se trouve pas qu'au sein du couple on la retrouve partout, dans la rue, au travail, à l'école, sur les réseaux, nous agissons pour aider les victimes en leur apportant des informations juridiques avec des juristes spécialisés en droit des familles et en droit pénal, une écoute psychologique grâce à des psychologues cliniciennes mais également un espace de rencontre soutien à la parentalité."

Elles tentent par le biais de permanences dans les gendarmeries, commissariats, mairies d'impliquer et de sensibiliser les receveurs de plaintes à la détresse des victimes.



La Corsavem à un rôle plus juridique. Elle aide les victimes à monter les dossiers, accompagne les victimes aux comparutions.

"Nous ne remplaçons pas les avocats nous avons dans chaque tribunal un pôle d'aide avec des juristes et des psychologues".

Mais ce n'est pas tout.

La Corsavem est, aussi, présente sur le terrain avec des permanences dans les gendarmeries et commissariats.



Bruno Garnier va mettre en place au sein de l'université une enquête anonyme pour les étudiants qui considère avoir été témoins ou victimes - déjà mis en place sur le continent - avec la présence de Madame Vidal, pour connaitre l'ampleur du phénomène et pour, éventuellement, appréhender les actions à mettre en place.