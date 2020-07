Une jeune fille de 8 ans mordue par un chien à Bonifato: les propriétaires de l'animal recherchés

Les faits se sont déroulés ce vendredi en début d'après-midi en forêt de Bonifato, commune de Calenzana.

Un couple de vacanciers allemands séjournant dans un hôtel du Centre-Ville de Calvi se promenait sur un sentier dans le massif avec leur petite fille âgée de 8 ans.

A la vue d'une petite piscine naturelle formée par les eaux de la Figarella, cette dernière témoigne l'envie de se baigner.

Tout se passe remarquablement bien, jusqu'au moment ou deux personnes arrivent avec un chien tenu en laisse mais non muselé.

A un moment l'une de ces deux personnes détache l'animal et lui envoie un bâton dans l'eau. Ce dernier saute, la gamine gesticule dans l'eau et sans doute surpris le chien se retourne et la mord à l'arrière du crâne.

Les parents sautent aussitôt à l'eau et récupèrent leur fille blessée, avant de demander aux propriétaires du chien d'alerter les secours, mais il n'y a pas de réseau téléphonique dans ce secteur.

Les propriétaires du chien, se proposent alors d'aller eux-même chercher des secours. On ne les reverra plus !!!

Ce n'est qu'une heure plus tard que les gendarmes sont alertés. La victime est prise en charge par les pompiers pour être transportée au Centre Hospitalier Calvi - Balagne. Souffrant d'hématome et d'une plaie à l'arrière de la tête elle devra recevoir quatre points de suture.



Le parquet est avisé et aussitôt toutes les unités de gendarmerie de Balagne renforcées par des élèments de Ponte-Leccia déclenchent une opération de recherche alors qu'une information est ouverte.



A partir de témoignages recueillis sur place, les gendarmes orientent leurs recherches sur des bases concrètes. La race de l'animal est identifiée, la couleur de la voiture des propriétaires aussi, tout comme une partie de la plaque d'immatriculation.



Les investigations sont toujours en cours .



Pour l'heures, les parents encore en état de choc n'ont toujours pas déposé plainte mais cela devrait se faire en cours de journée.