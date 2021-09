Une fin d’été sous le signe du Qi Gong et de la nature à Querciolo

«C'est un moment propice pour amorcer l'automne et s'ancrer au mieux dans les frimas avenirs » souligne Martine Beroud, une des initiatrices de cette journée avec l’association Arabesk d’Ariel Marchisio, éducatrice médico-sportive. «Pour cela il est nécessaire de faire un point sur ses propres racines pour avancer de concert avec la Nature. Et de fait notre territoire est number one pour nous permettre toutes les audaces avec Elle ». Au programme de ce rendez-vous organisé de façon collégiale avec la nature et pour se mettre en phase avec tous les éléments, une séance de découpage et décompréhension des séquences du Qi. «Il s’agit de cette énergie qui traverse tous les corps, humains et de la Nature. Pratiquant le Qi Gong et le Taï Chi depuis plusieurs années, j’ai amené doucement tous les participants à cette prise de conscience du sensible pour une initiation à une danse et à un chant tahitien. Ariel Marchisio en était le maitre de danse ». Danses et costumes au rendez-vous avec colliers et couronnes de fleurs fabriqués par les danseurs et danseuses eux-mêmes, pliage des paréos avec par Carole Mimoun et Lahna... «Le faré de l'Osteria a assuré l'énergie nourricière à tous » indique encore M.Beroud. S’en est suivie une initiation à la polyphonie corse avec Jean-luc Raclot et Laurent avant de s’abandonner dans l'imaginaire, au gré d’une histoire racontée par François Marchisio. Cette journée ode à la nature s’est terminée au coucher de l’astre solaire avec une offrande des couronnes de fleurs à la mer…