Une délégation de Gilets Jaunes reçue par le sous-préfet de Calvi

Il était un peu plus de 15 heures ce mercredi après-midi où à l'appel de Martin Grisoni, une dizaine de Gilets Jaunes de Balagne, mais aussi du continent, se sont rassemblés de façon pacifique devant les grilles de la sous-préfecture de Calvi.

" Comme vous le savez, depuis le 17 novembre 2018, tous les samedis, je me déplace avec quelques amis pour manifester devant le radar qui se trouve sur le T30, près du Camp Raffalli. C'est ma manière à moi de soutenir toutes ces personnes qui se trouvent en situation de précarité mais aussi pour dénoncer les inégalités subies en Corse où nous sommes confrontés à la vie chère. Toutes nos actions se veulent pacifiques. Ce que nous voulons, c'est faire entendre notre voix, nous ne sommes pas là pour tout casser ou insulter les gens"" précise l'emblématique porte-parole des Gilets Jaunes Martin Grisoni.

Dès le début du rassemblement, ouvert au dialogue, Florent Farge, sous-préfet de Calvi est venu à la rencontre des GJ, avant de les inviter à rentrer dans une salle de réunion de l'Hôtel de la sous-préfecture.

" Cette rencontre s'est déroulée dans les meilleures conditions, de façon respectueuse et cordiale. Par la voix de M. Martin Grisoni, mes interlocuteurs m'ont fait part des problèmes de précarité rencontrés par plusieurs personnes, de la vie chère et des prix élevés de produits de première nécessité où encore du prix du carburant qui fait l'objet d'une enquête souhaitée par la préfère de Région et dont nous devrions connaître le résultat sous peu" confiait le représentant de l'État à l'issue de cette entrevue.

Martin Grisoni se déclarait pour sa part satisfait de cet entretien et tenait à remercier le sous-préfet pour son écoute attentive.