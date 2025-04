Une croix monumentale érigée sur la Curnichjula par la confrérie Santa Croce di San Martinu di Lota

Déjà connue pour avoir réalisé le mobilier liturgique utilisé lors de la messe du pape à Ajaccio, le 15 décembre dernier, SOS Calvaires , dont l’objet est de restaurer et d'implanter des croix dans toute la France, a décidé d’intervenir dans l’île et San Martino di Lota a été sélectionnée avec d’autres, tant les traditions religieuses y sont vivaces, notamment durant la Semaine Sainte.« Il s’agit d’une croix monumentale de six mètres de haut, pesant plus de 300 kg », explique Antoine Retali, président de la Confrérie Santa Croce . « Ça été un chantier colossal, mais surtout une réalisation profondément symbolique, qui vient élever un emblème fort de notre histoire et de notre patrimoine religieux. »La croix, intégralement financée par la confrérie grâce aux dons récoltés auprès des fidèles, a été acheminée à dos d’homme jusqu’au sommet de la Curnichjula. Ce promontoire rocheux marque l’extrémité de la ligne de crête qui divise la vallée de Lota, dans l’ancienne Pieve éponyme. « Nous avons choisi ce lieu, car il forme le cœur géographique de la vallée, mais aussi le centre spirituel de notre paroisse », précise Antoine Retali.La préparation du chantier a nécessité des efforts considérables, tant la topographie des lieux est escarpée. « Ce sont nos confrères, accompagnés de bénévoles, qui ont assuré la montée de la croix. Un travail physique impressionnant, accompli avec ferveur », souligne le président.Une fois installée, la croix a été bénie lors d’une cérémonie religieuse célébrée par le père Lukas, curé de San Martino, et rythmée par les prières et les chants des fidèles et des représentants de plusieurs confréries , après un mot de présentation de l’événement.Fidèles, habitants de la vallée et visiteurs de passage ont ensuite partagé un moment de convivialité sur place, avant de se retrouver le soir à l’église Sainte-Croix à San Martino di Lota pour un buffet dînatoire festif et fraternel.À travers ce geste, la confrérie Santa Croce di San Martinu a tenu à réaffirmer sa volonté de faire vivre les symboles chrétiens dans le paysage local, tout en enracinant la foi dans les hauteurs et dans les cœurs : une volonté que l'on retrouve dans les mille et une images de cette journée qui restera mémorable pour tous les "sanmartinaghi" et tous ceux, confrères, bénévoles et "lotinchi", associés à cette belle manifestation de la foi.