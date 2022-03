Une bombe allemande de la Seconde Guerre mondiale déminée au large d’Ajaccio

C'est lors d'une plongée d'entraînement de la gendarmerie nationale, le 28 février dernier, qu’ une bombe allemande datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte au large de la base d' Aspretto , à Ajaccio.

Cette munition nécessitant d’être neutralisée, une opération de contre-minage a été effectuée ce jeudi 10 mars par les plongeurs-démineurs de la marine nationale, i ndique dan s un communiqué de la préfecture maritime de la Méditerranée.



Pour mener à bien cette opération, conduite en coordination avec les autorités civiles locales, le GPD MED a dans un premier temps éloigné la bombe de sa zone de découverte . " Ce déplacement a permis de procéder à sa destruction plus au large, entre deux eaux, afin d’en limiter au maximum l’impact environnemental. Par ailleurs, détaille la préfecture maritime, des mesures spécifiques dites d’effarouchement ont été mises en œuvre avant le contre-minage pour éloigner la faune présente dans la zone."



La navigation, le mouillage, la plongée sous-marine et la baignade, interdits le temps de l’opération de contre-minage autour de la munition, et tout au long de son transfert au large, ont pu reprendre normalement en fo de journée.