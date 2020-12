Une boîte à dons pour les jeunes en situation de handicap installée à l'aéroport d'Ajaccio

La présidente du Rotary-club d’Ajaccio Marcelle Franceschi a récemment inauguré une boîte à dons dans l’enceinte de l’aéroport d’Ajaccio avec le soutien de la CCI de Corse-du-Sud et l’aide du directeur de l’aéroport.

Cette installation a pour objectif de collecter auprès des voyageurs des fonds destinés au soutien aux jeunes en situation de handicap.

"Cet objectif est un des leitmotivs du Rotary club d'Ajaccio depuis deux décennies - explique la direction du club - et cela s'est concrétisé par des achats de matériels éducatifs et récréatifs et par des sorties en voilier dans le golfe d'Ajaccio (Handivoile) et des baptêmes de l'air (Rêves de Gosses)".



En 2020 le Rotary club d'Ajaccio devrait poursuivre ses actions et permettre à une soixantaine d'enfants de voler avec des pilotes de l'aéroclub.





La conception de la boîte à dons a été confiée à l'Agence Sup Design, jeune entreprise ajaccienne de design et a été réalisée par l'entreprise ajaccienne Tandem BTP.