Une belle et grande édition du Festival de Lama

Chantons sous la pluie

Festival pluvieux, festival heureux ? Toujours est-il que la 26e édition a débuté sous des trombes d’eau qui ont amené l’équipe à reporter la soirée d’ouverture. L’équipe de Les Misérables présente pour accompagner le film en avant-première le samedi soir a joué le jeu. Ils sont restés pour la projection le dimanche à 23h en séance de rattrapage. Un geste incroyable de la part du réalisateur Ladj Ly et des trois acteurs Alexis Manenti, Damien Bonnard et Djebril Zonga. Une projection exceptionnelle avec plus de 600 personnes à cette heure tardive pour découvrir l’événement cinématographique de l’année.



Rythme de croisière

Après cet épisode pluvieux, le Festival a repris son rythme de croisière sous l’impulsion de son équipe : bénévoles, membres du CA, équipe technique avançant main dans la main pour offrir au public une grande et belle semaine de cinéma.

Les ateliers en journée, les rencontres sous le platane, les documentaires à la Casa di Lama, les projections du soir sous les étoiles ont rythmé la vie de ce petit village aux portes de la Balagne pendant une semaine.



Cinéma, cinéma, tchi-tcha…

Côté programmation, plusieurs paris relevés : un site du Mercatu et de l’Umbria pleins tous les soirs. Des films aussi fort que la caméra d’or Nuestras Madres, J’ai Perdu mon Corps ou encore l’incroyable documentaire soudanais Talking About Trees (voir plus loin).

La Piscine n’a pas non plus désempli de la semaine malgré quelques soirées fraîches. De Alice et le Maire à Portrait de la Jeune fille en feu en passant par la Vie Scolaire et Une Fille Facile, pas moins de 600 personnes – dont trois soirées à 900 – chaque soir pour découvrir ces films en avant-première.

Et, pour finir en beauté, c’est un film familial qui a été proposé au public en clôture : Ma Famille et le Loup. Un site plein, les enfants et les parents partageant ce grand moment de cinéma et Bruno Salomone se prêtant avec plaisir au jeu des questions-réponses.

Si le Festival a démarré un jour plus tard que prévu, il a largement rattrapé son retard !