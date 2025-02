Une battue administrative aux sangliers organisée ce samedi 8 février à Ajaccio

Ce samedi 8 février 2025, une battue administrative sera organisée à Ajaccio, dans le secteur des crêtes, entre le Bois des Anglais et Barbicaja. Cette action fait suite à l’augmentation du nombre de sangliers qui se rapprochent des zones résidentielles, causant des nuisances et des risques pour la sécurité publique.

Pour assurer la sécurité des riverains et des randonneurs, un périmètre sera interdit au public dans la zone concernée. Environ dix accès seront fermés, et les forces de l’ordre, incluant la police municipale, intercommunale et nationale, veilleront au bon déroulement de l’opération. Aucune déviation routière n’est prévue pour les automobilistes, "mais il est essentiel de respecter les consignes de sécurité." explique la municipalité dans un communiqué.



"Cette présence accrue des sangliers dans la commune résulte de plusieurs facteurs." détaille la mairie. "L’interruption de la chasse pendant la crise sanitaire, des hivers plus doux et la forte capacité de reproduction de ces animaux ont contribué à leur multiplication. De plus, des comportements irresponsables, comme le nourrissage des sangliers et le non-respect des règles de collecte des déchets, ont facilité leur présence en ville, augmentant les risques d’accidents."



Pour lutter contre cette problématique, un plan d’action a été mis en place en novembre 2022, impliquant la Ville d’Ajaccio, la louvèterie de la Corse-du-Sud et les services de l’État. Ce dispositif inclut des opérations de piégeage et des tirs sélectifs. En 2024, 23 demandes d’interventions ont été autorisées pour réguler la population de sangliers.



Pour signaler la présence de sangliers en agglomération, les habitants peuvent contacter le service Allo Mairie.