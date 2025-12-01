Une aurore boréale illumine le ciel corse… et pourrait revenir ce soir

C’est un spectacle rare qui a attiré de nombreux regards émerveillés : dans la nuit de mardi à mercredi, les aurores boréales ont illuminé le ciel corse. Le phénomène a notamment été observé du côté de la presqu’île de la Parata, à Ajaccio, offrant aux témoins un moment exceptionnel et quasiment inattendu. « J’étais directement en bas de la tour en deuxième partie de nuit vers 3h ou 3h30 du matin », explique Alexis Giacomoni, médiateur scientifique et fondateur d'Horizon Astronomie. « Mais hier soir, on a été un peu surpris. On a eu trois grosses éjections de matière de classe X entre le 9 et le 11 novembre, c’est le plus haut niveau, donc on s’attendait à ce qu'elles arrivent dans la nuit, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi intenses. D'ailleurs, je suis parti un peu en catastrophe pour faire des photos. »





Qu’est-ce qu’une aurore boréale ?



Phénomène lumineux atmosphérique, l’aurore boréale est causée « par la rencontre entre le vent solaire, c’est-à-dire un flux de particules qu'on appelle du plasma, et la magnétosphère de la Terre, autrement dit le champ magnétique terrestre ». « Le Soleil a très régulièrement des éruptions solaires : c'est une boule de plasma, il bouge en permanence. Mais de temps en temps, on a ce qu'on appelle des EMC, des éjections de masse coronale, où de la matière va partir dans le système solaire, propulsée à des vitesses de 500 ou 600 km par seconde, mais qui peuvent atteindre parfois 2 000 ou 3 000 km par seconde », détaille le médiateur scientifique ajaccien. « Quand ces particules arrivent à proximité de la Terre, elles sont normalement déviées directement par le bouclier magnétique. Mais certaines d'entre elles arrivent un petit peu à se faufiler en suivant les lignes de champ magnétique, et elles entrent en collision directement avec les atomes d'oxygène et d'azote de l'atmosphère. »

