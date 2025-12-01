Une aurore boréale illumine le ciel corse… et pourrait revenir ce soir

C’est un spectacle rare qui a attiré de nombreux regards émerveillés : dans la nuit de mardi à mercredi, les aurores boréales ont illuminé le ciel corse. Le phénomène a notamment été observé du côté de la presqu’île de la Parata, à Ajaccio, offrant aux témoins un moment exceptionnel et quasiment inattendu. « J’étais directement en bas de la tour en deuxième partie de nuit vers 3h ou 3h30 du matin », explique Alexis Giacomoni, médiateur scientifique et fondateur d'Horizon Astronomie. « Mais hier soir, on a été un peu surpris. On a eu trois grosses éjections de matière de classe X entre le 9 et le 11 novembre, c’est le plus haut niveau, donc on s’attendait à ce qu'elles arrivent dans la nuit, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi intenses. D'ailleurs, je suis parti un peu en catastrophe pour faire des photos. »
Qu’est-ce qu’une aurore boréale ?
Phénomène lumineux atmosphérique, l’aurore boréale est causée « par la rencontre entre le vent solaire, c’est-à-dire un flux de particules qu'on appelle du plasma, et la magnétosphère de la Terre, autrement dit le champ magnétique terrestre ». « Le Soleil a très régulièrement des éruptions solaires : c'est une boule de plasma, il bouge en permanence. Mais de temps en temps, on a ce qu'on appelle des EMC, des éjections de masse coronale, où de la matière va partir dans le système solaire, propulsée à des vitesses de 500 ou 600 km par seconde, mais qui peuvent atteindre parfois 2 000 ou 3 000 km par seconde », détaille le médiateur scientifique ajaccien. « Quand ces particules arrivent à proximité de la Terre, elles sont normalement déviées directement par le bouclier magnétique. Mais certaines d'entre elles arrivent un petit peu à se faufiler en suivant les lignes de champ magnétique, et elles entrent en collision directement avec les atomes d'oxygène et d'azote de l'atmosphère. »
L’aurore boréale se forme en général « à une altitude entre 100 et 500 km ». « Quand les électrons de ces atomes reprennent leur état normal, ils libèrent de la lumière, et c’est là qu’on voit des couleurs qui vont du vert au rouge avec un petit peu de bleu et de violet de temps en temps. » Si ce phénomène est habituellement associé aux régions nordiques, il peut parfois s’observer plus au sud, et notamment en Corse, lorsque le Soleil connaît des pics d’activité particulièrement intenses. « On a un flux continu de particules solaires qui nous touchent tout le temps, mais ce n'est pas suffisamment puissant pour que le phénomène lumineux soit visible plus bas, c’est pour ça que la plupart du temps, on a des aurores boréales et australes qui se produisent principalement dans les hautes latitudes. Il n’y a que lorsqu’on est dans un pic d'activité solaire, à peu près tous les 11 ans, qu'on peut avoir des éjections beaucoup plus fortes, rapides et denses. À ce moment-là, quand elles frappent notre atmosphère, ça peut être visible dans des latitudes très basses, parfois jusqu'au sud de l'Italie, voire même dans les eaux tropicales. »
Des aurores boréales visibles cette nuit ?
Selon Alexis Giacomoni, les aurores boréales ne sont pas inédites en Corse. « J'ai déjà suivi d'autres cycles solaires. C'était bien évidemment beaucoup moins médiatisé, on avait moins de réseaux, moins d'Internet, moins de photos, pas de smartphone, mais on a déjà connu des cycles solaires qui ont donné naissance à des aurores boréales en Corse. Les cycles solaires du début des années 2000 et 2011-2012 ont donné quelques lueurs qui étaient visibles de chez nous. Ce n'est pas une première, mais on a quand même un cycle solaire qui est assez important actuellement, et ça donne beaucoup plus d'opportunités d’en voir. »
Selon les prévisions, le spectacle devrait se renouveler ce soir, avec encore plus d’intensité que la nuit dernière. « Une éruption de catégorie X5, extrêmement forte cette fois-ci, a normalement eu lieu le 11 novembre. Elle est d'un autre niveau, et elle devrait arriver dans la soirée, pile au bon moment. Si le flux de particules nous touche correctement, on devrait avoir un spectacle extraordinaire. » Et pour profiter au mieux de cette observation, mieux vaut s’éloigner des sources de lumière. « Les aurores boréales sont quand même assez discrètes, on voit en général un peu de rose sur le ciel, quelques petits piliers un peu blanchâtres, mais elles ne se révèlent véritablement que sur des photos », souligne Alexis Giacomoni. « Si vous avez de la lumière autour de vous, vous allez rater le spectacle. Il faut s'éloigner le plus possible de toute pollution lumineuse, c'est très important. »
Pour ceux qui n'auraient pas le courage de mettre le nez dehors, il est possible de profiter du spectacle grâce aux magnifique photographies d'Alexis Giacomoni, visibles sur sa page Facebook Horizon Astronomie.