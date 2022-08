Une association pour les jeunes entrepreneurs de Corse

Depuis quelques années et particulièrement depuis le confinement dû à la crise sanitaire, certains l’ont bien compris, l’emploi salarié peut être fragilisé et n’offre plus tant de sécurité. Beaucoup se sont dit : « Et si je créais ma boite et mon propre emploi ».Mais se lancer n’est pas simple quand il y a tout à faire dans la création et le développement d’une entreprise. Si de nombreux dispositifs d’accompagnement existent sur l’île, rien ne vaut le vécu et le retour d’expérience.Ainsi, tandis qu’elle avait été mise en sommeil durant des années, Jonathan Tastevin, co-fondateur d’Epiù et d’Auto démarche entre autres, a relancé l’Association des Jeunes Entrepreneurs de Corse (AJEC) en 2020. Son fonctionnement se voulant démocratique et participatif, la présidence est tournante et évolue. Ainsi, aujourd’hui c’est Sébastien Gilabert qui en a pris la responsabilité.« Il s’agit d’un regroupement de jeunes entrepreneurs qui peuvent l’être dans l’âge certes mais surtout dans la maturité de leur projet d’entreprise et qui ont besoin de soutien, explique ce dernier. L’entrepreneuriat c’est un métier à 360°. C’est à dire qu’il faut savoir tout faire et maîtriser : secrétariat, comptabilité, commercialisation, communication etc. Tout ceci en plus de son cœur de métier, et ce n’est pas évident. Avec l’AJEC, nous parlons de ces problématiques et essayons d’y apporter des solutions en fonction du réseau et des expériences de chacun ».Avec 70 membres sur toute la Corse, l’AJEC est un réseau d’entraide et d’apporteurs d’affaires entre entreprises en devenir ou en développement. Les plus anciens ne sortent pas pour autant du réseau en continuant à apporter appui et conseils aux nouveaux.« Nous organisons deux rendez-vous par mois sous forme d’apéritifs conviviaux dans différents endroits, nous essayons de varier et de faire découvrir des dispositifs et lieux propices à l’entrepreneuriat à nos membres. Nous avons aussi des projets pour les mois qui viennent. Nous souhaitons créer un site internet et inviter des experts sous forme de master class pour répondre à des problématiques particulières. Nous désirons également consolider l’association dans un réel parcours de réseau avec BNI et le MEDEF ».L’AJEC est présente sur les réseaux sociaux et invitent les personnes intéressées à les rejoindre.Contact et infos : https://www.facebook.com/Ajec.Corsica