Une application mobile pour suivre en temps réel l’activité dans les aéroports corses

L’Établissement Public du Commerce et de l’Industrie (EPCI) de Corse enrichit son offre numérique avec le lancement d’une nouvelle application mobile consacrée exclusivement aux aéroports de l’île. Pensée comme un outil pratique et accessible, elle permet de centraliser, en temps réel, l’ensemble des informations utiles liées aux plateformes aéroportuaires corses.



L’application propose ainsi un suivi actualisé des vols dans les aéroports d’Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, ainsi qu’un accès facilité aux actualités et aux services propres à chaque site. Un outil qui vise en somme à offrir une lecture claire et immédiate des données essentielles. « Cette application a été développée afin de fluidifier la diffusion de l’information et de mutualiser les données des quatre aéroports corses, dans le but de garantir une information homogène, fiable et centralisée à destination des usagers et des partenaires », explique l’EPCI de Corse en indiquant également que l’application permet d’avoir une visibilité sur les lignes proposées et les compagnies qui desservent les aéroports insulaires, ainsi qu’à un simulateur de tarifs de stationnement, et aux webcams.





Disponible gratuitement sur iOS et Android, cette application s’inscrit dans une volonté de modernisation des services aéroportuaires et d’amélioration de l’information aux usagers. En concentrant l’ensemble des contenus sur une seule interface, l’EPCI de Corse entend faciliter l’accès aux données et accompagner les évolutions des usages numériques dans le domaine du transport aérien.

