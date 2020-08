Une année marquante pour les infirmières de l’institut de formation de Bastia

Le Directeur de l’Hôpital de Bastia et le Président de l’Exécutif ont ouvert la cérémonie en félicitant cette promotion, qui dans ce contexte si improbable, peut être d’autant plus fière de ses résultats académiques, fléchée comme une filière d’excellence. L’engagement des soignants a été remarqué et décisif dans la crise de la COVID. Certains étudiants ont rejoint un poste sur le continent, tandis que beaucoup d’entre eux ont déjà rejoint le Centre Hospitalier de Bastia.

"Après 3 ans d’études difficiles, les étudiants infirmiers ont vu leurs efforts récompensés avec l’obtention du sésame qui leur permet d’entrer dans la vie professionnelle - a relevé la Directrice d’e l'IFSI consciente des enjeux à relever - Depuis la dernière réforme de l’enseignement en soins infirmiers qui date de 2009, les diplômés sortent désormais avec un grade licence.

La profession d’infirmier évolue : le futur infirmier va avoir de nouvelles responsabilités. L’intérêt du grade licence est double : il ouvre la possibilité d’effectuer un parcours de master tout de suite après leur DE, comme le master ingénierie santé option parcours aide à la personne, dirigé par le Pr Guinoiseau à Corte ou un autre master de leur choix comme la filière des infirmiers de pratiques avancées, amenés à constituer un corps de santé à part, venant à la rescousse d’une démographie médicale défaillante..."





La crise du COVID a été évoquée : les étudiants réquisitionnés ou volontaires ont prêté main forte aux infirmiers en poste dans les hôpitaux. Certains ont été malades, d’autres ont perdu un être cher. Ils ont tous assuré leurs fonctions avec courage et un grand professionnalisme. Les cadres enseignants ont pour l’occasion repris eux aussi leur blouse blanche.

Ces crises aiguës ne doivent pas faire perdre de vue le nécessaire déploiement de l’éducation thérapeutique (ETP) où les infirmiers ont leur mot à dire – l’ETP est cette pratique qui vise à l’acquisition par le patient de compétences multiples pour le rendre acteur de sa maladie chronique et non simplement la subir, parfois en ne comprenant pas ses traitements ou en ne maîtrisant pas ou ne sachant pas s’exprimer sur des effets secondaires de ses traitements. L’infirmier est formé à cette approche pendant ses études, bien mieux que les autres professions de santé qui n’ont pas encore inscrit cet enseignement dans la formation initiale ni continue.



Le Docteur Laurence Gabrielli pour le RCMC, se réjouit de la formation initiale en éducation thérapeutique, mise en place au sein de l’IFSI 2B.

Elle a présenté des félicitations à l’ensemble des étudiants présents et à leur famille en tant qu’enseignante.

En tant que directrice du RCMC (organisme de formation et de dispensation d’éducation thérapeutique « ETP » sur le territoire Corse), récemment signataire d’une convention bipartite avec l’IFSI2B, elle en a fait le 1er bilan :

"Depuis la promulgation de la loi HPST et ses décrets d’application (2009), la pratique de l’ETP par tous les professionnels de santé est une obligation. Si ces derniers ne peuvent la pratiquer eux-mêmes, ils doivent orienter leurs patients atteints de ces pathologies vers une structure qui dispense cette ETP : comme le RCMC par exemple, pour ce qui concerne le diabète et obésité, pour les enfants comme les adultes. Pour pratiquer l’ETP, il faut avoir réussi le certificat « 40 h de formation pour dispenser ».

Nous le proposions seulement en formation continue pour adultes, mais un travail mené pendant un an avec la direction et les cadres enseignants de l’IFSI 2B ainsi que les enseignants-formateurs d’INTERFORM-RCMC nous a permis de concevoir un équivalent de certificat 40 h pour dispenser l’ETP, en formation initiale cette fois. Rares sont les IFSI à le proposer, donc l’IFSI de Bastia fait figure de pionnier. Les étudiants volontaires qui ont suivi cet enseignement entreront dans la vie professionnelle avec ce fameux certificat « 40h ».

« Ce projet constitue un sensationnel sujet de recherche en soins primaires à porter au crédit de nos deux structures, auquel j’associe l’IUS de Corse puisque j’y enseigne et qui est très soucieux de son côté de développer cet axe de recherche. Une convention a été signée dans ce sens entre l’Université et la CdC dans la droite ligne de « Ma santé 2022 » autrement dit le « SRS Corse 2018-2023 » : il me semble que nous sommes au cœur de la cible ».

18 étudiants ont été certifiés. Mme Chrystelle Rostain, nouvellement diplômée infirmière, a reçu un prix spécial pour avoir présenté le meilleur projet d’ETP de cette première promo. Elle a déjà intégré le service de soins palliatifs au CH de Toga.





La soirée s’est terminée joyeusement autour d’un buffet juste après le traditionnel envol des chapeaux des lauréats. L’équipe prend quelques vacances en prévision de la rentrée prochaine avec la future promotion 2020-2023, sélectionnée sur dossier depuis l’an dernier avec la suppression du concours d’entrée.