Une année 2020 plus chaude que la normale en Corse

Avec 14,07°C de température moyenne annuelle, la France a connu en 2020 son année la plus chaude depuis 1900, battant ainsi son record de 2018. Mais qu’en est-il en Corse ? Avec 14,66°C, l'île reste quant à elle encore en deçà des chiffres de 2018 (14,73°C). Pour autant, 2020 reste une année « globalement plus chaude que la normale » pour Patrick Rébillout, chef du centre météorologique d’Ajaccio, « avec une augmentation de 0,9°C » par rapport à la moyenne des températures enregistrées sur la période de référence, c'est-à-dire de 1981 à 2010.



Des mois plus chauds mais une courte canicule



Tous les mois de l’année ont été plus chauds que la normale, sauf octobre. Avec, notamment, un mois de février « particulièrement chaud et sec » (plus 3°C), et « 13 millimètres de précipitations , ce qui faisait d’ailleurs craindre une sécheresse sévère» indique Patrick Rébillout. Néanmoins, la Corse n’a connu cette année que cinq jours de canicule début août : « Nous n’avons pas été très touchés par rapport au continent » précise le chef de centre météorologique.



Des épisodes de pluie plus intenses



Pour ce qui concerne les précipitations, l’île se situe dans la normale, « grâce à ce qui est tombé sur le relief central », car certaines micro-régions telles que le Sud-Est ou la Balagne sont plutôt déficitaires. Au global, « on est à 110/140% de la normale mais, paradoxalement, il y a dix jours de pluie en moins » décrit Patrick Rébillout. Ce qui indique que les épisodes de pluie ont été plus intenses qu’ils ne le sont habituellement.



Une année ventée



En 2020, la Corse a connu neuf tempêtes de sévérité modérée, c’est-à-dire avec des vents d’au moins 100km/h. Ciara, Hervé et la tempête du 26 février dernier rentrent dans les 20 tempêtes les plus sévères enregistrées sur la Corse depuis 1990.



« On est dans un climat plus contrasté » commente Patrick Rébillout. Une tendance qui, avec l’accélération du phénomène de réchauffement climatique, risque de se poursuivre dans les prochaines années.