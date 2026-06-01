Une « Journée vélo inclusive » à Lucciana

« Cette journée vélo inclusive a été pensée pour que chaque enfant, avec ou sans handicap, puisse vivre une expérience positive à vélo » nous explique Célien Giovannetti, en formation d’animateur sportif. « Elle est organisée par l'association Un Vélo Une Vie Adrien Lippini, avec laquelle je collabore dans le cadre de ma formation au Comité Sport pour Tous de Lucciana. C'est vraiment un projet co-construit entre la structure associative et ma démarche de formation. M'engager dans cette journée qui s'adresse aux enfants et adolescents à partir de 7 ans, c'est une façon de mettre en pratique ce que j'apprends, mais aussi de porter quelque chose qui a du sens. Le vélo comme outil d'inclusion pour les enfants, ça me parle vraiment. Voir un enfant gagner en confiance, en coordination, en autonomie sur un vélo, c'est concret, c'est visible, et c'est ce qui me motive ».





Partenaire de cette journée, l'association « Inclu&Nous », une association sise à Furiani qui œuvre au quotidien pour accompagner les familles sur divers plans : Soutien à la parentalité, soutien administratif, ateliers spécifiques, randonnées, éveil bébé…





En quoi consistait cette journée ? « L'idée c'est vraiment de partir de là où en est l'enfant : si par exemple il rencontre des difficultés liées à des troubles du neurodéveloppement, on l'accompagne avec des professionnels adaptés, s'il maîtrise déjà le vélo, on le met en situation de difficulté grâce à des outils pédagogiques qui viennent entraver son aisance, pour le faire progresser autrement. Et bien sûr, comme c'est l'ADN de l'association, on intègre aussi une première approche à la sécurité routière ». Sur place il y avait une éducatrice spécialisée, une enseignante spécialisée, une psychomotricienne et des éducateurs sportifs, travaillant en binôme auprès des enfants.





« Cette complémentarité entre les professionnels du handicap et du champ sportif est vraiment la clé de la journée. Chaque enfant bénéficie d'un regard croisé, ajusté à ses besoins spécifiques »

Ce dimanche, chaque enfant disposait d’un créneau d'une heure avec deux encadrants dédiés, entre pratique du vélo adaptée à son niveau et initiation à la sécurité routière. En parallèle, des activités autour du vélo pour faire vivre le groupe entre les créneaux.

