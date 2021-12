Under my screen : la 12e édition du festival britannique se poursuit jusqu'au 4 décembre à Ajaccio

Cette année le fil rouge c'est le sport. Quatre films sur 14 et une masterclass lui sont n effet dédiés. « Le sport au cinéma est un personnage à part entière et le film de sport est un sous-genre bien ancré dans les esprits des cinéphiles, tant les exemples de films devenus cultes sont nombreux. Dans le cinéma d’outre-Manche, on pense d’emblée à des films tels que Les Chariots de feu, Billy Elliot, Looking for Eric ou Joue-la comme Beckham, mais l’esprit sportif se retrouve dans tous les cinémas du monde. Ce fil rouge, commun à 4 films de la sélection d’UMS 2021 (The Keeper, L’Envolée, L’Équipier, Float Like a Butterfly) s’est d’ailleurs imposé comme une évidence dans la conception de la masterclass que je dirige pendant le Festival », commente Fanny Popieul, Consultante pour UMS spécialisée en cinéma britannique & irlandais.Vous allez rire avec The Duke et Singing Club, vous allez suer avec The Keeper et L’Eequipier, Float like a batterfly et L’Envolée, vous risquerez de pleurer avec Lad, Limbo, Sais-tu pourquoi je saute, puissants et poignants, vous allez retenir votre souffle avec Wildfire et le pilote de la série –grande première pour UMS- GANGS OF LONDON…Avec ce nouvel opus, UMS surfe sur le sublime du chiffre 12, initie de nouveaux partenariats –Ellipse et consultants-, se vend en ligne avec une billetterie performante, cultive son image –affiche signée Anto-fils de Pop & refonte du site-, flirte avec la nouveauté –diffusion d’une série- et réunit une équipe plus motivée que jamais.Consultez le programme et achetez vos places sur www.under-my-screen.com – qui se poursuit au palais des congrès d'Ajaccio.