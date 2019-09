"Una casa per tutti, una casa per ognunu" : Le projet de l'Exécutif passe le cap de la chambre des territoires

La chambre des territoires de Corse ne semble guère avoir les faveurs de ceux qui il y a quelques temps ont tenu à y siéger et ceux qui, dans le cadre de l'avènement des nouvelles dispositions spécifiques à la Corse, voulaient qu'elle délibère à Bastia.

Aujourd'hui elle délibère bien à Bastia mais ses rangs sont pour le moins clairsemés et cet "absentéisme", montré du doigt, n'a pas manqué d'interpeller son président Gilles Simeoni.



Mais ce n'est pour autant que les présents se sont abstenus d'apporter leur contribution à l'ordre du jour auquel figurait notamment le projet de règlement d'aides en faveur du logement et de l'habitat.

"Una casa per tutti, una casa per ognunu" : c'est de la sorte que s'intitule ce dispositif qui viendra en discussion devant l'assemblée de Corse dans quelques jours.

Avant cet examen, il a fait l'objet d'une présentation de la part du président du Conseil exécutif lui-même.





Au-delà des explications en vidéo (voir ci-dessous) Gilles Simeoni a expliqué que le règlement "vise à apporter des réponses pratiques fortes à trois enjeux essentiels et perçus comme tels par les Corses.

La lutte contre la spéculation et la dépossession foncière et l'accès au foncier et au logement, la paupérisation d'une part importante de la population insulaire et les inégalités territoriales importantes entre le littoral et l'intérieur de l'île".



Un dispositif de 12 millions d'euros en faveur de l'habitat qui a passé, favorablement le cap, de la chambre des territoires au sein de laquelle Don-Marc Albertini, Paul-Jo Caitucoli, Pierre Marcellesi ou Louis Cesari n'ont pas manqué d'apporter leur contribution au débat.