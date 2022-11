Un week-end autour de la voyance organisé à Biguglia

Pour trouver des réponses aux questions du quotidien ou savoir les grandes lignes de l'avenir, la voyance donne des indications et permet d'apaiser les incertitudes. C 'est à ce titre que Sylvie Cariou, l'organisatrice du salo n et professionnelle des arts divinatoires, accompagnée de Gilbert Gibb a sélectionné rigoureusement les intervenants présents à Biguglia. "C 'est le plus ancien salon de la voyance en France, il existe depuis 1982" souligne l'organisatrice .



Du 10 au 13 novembre de 10 h à 19 h, les visiteurs pourront consulter Ludmina , v oyante cartomancienne o u Muriel énergéticienne et médium auditive et encore Françoise Des Anges, médium pure, des spécialistes dans leur domaine dont la renommée dans le monde de la voyance n'est plus à faire. On pourra trouver aussi, des stands de bijoux ou de bougies personnalisées, ces différents objets ou grigris ont une dimension ésotérique, ils protègent des ondes néfastes o u développen t les énergies positives.



Leur signification et leur symbolisme existent depuis des siècles. Certains de ces accessoires renferment des pouvoirs magiques subtils et pour le choix d'un de ces bijoux spirituels, un spécialiste en matière de création de bracelets, colliers, pendentifs , pendules et pierres semi-précieuses est à la disposition des visiteurs.





Sylvie Cariou , un professionnalisme reconnu

"Médium auditive, voyante par flash, et c afédomancies Sylvi e Cariou est une figure dans le monde de la voyance'. Étoilée dans le guide des meilleurs voyants de France, l'incontournable médium elle s'est produite sur de nombreux plateaux de télévision comme TF1 ou C anal + des personnalités la consultent, et son regard sur l'avenir des ces consultants en fait une médium très demandée. " explique le co-organisateur du salon, Gilbert Gibbs.



Organisatrice de plusieurs salons de la voyance, Sylvie Cariou se déplace plusieurs fois par an en Corse, Biguglia ou Ajaccio, e lle vient à la rencontre de ses consultants et propose avec la meilleure qualité possible de les éclairer. Un autre salon de la voyance à Biguglia se fera dans le courant de la période hivernale.