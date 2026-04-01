Un vide-dressing à Migliacciaru pour apprendre à consommer différemment

Face aux enjeux environnementaux et à la surconsommation, ce vide-dressing s’inscrit dans une démarche de seconde main et de réduction des déchets. L’objectif est clair : montrer qu’il est possible de consommer différemment, en donnant une seconde vie aux vêtements et accessoires, tout en limitant le gaspillage et l’exploitation des ressources. À travers cette initiative, la Communauté de Communes Fium'Orbu Castellu entend encourager une économie plus durable et sensibiliser les habitants à des modes de consommation plus respectueux de l’environnement.





Ce vide-dressing représente aussi l’occasion de faire des bonnes affaires en cette période de baisse du pouvoir d’achat des ménages : près de 50 exposants seront présents et promettent de proposer un éventail varié devêtement pour petits et grands à petits prix.Après le succès des 2 premières éditions qui se sont déroulées à Ghisonaccia, cette fois-ci l’évènement se déroulera à Migliacciaru, sur la commune de Prunelli. L’objectif est de proposer un rendez-vous biannuel qui rayonne sur l’ensemble du territoire.





Un événement inscrit dans une dynamique régionale

Cette initiative locale s’inscrit dans une démarche régionale portée par le SYVADEC et l’ensemble des intercommunalités de Corse. Ensemble, ces acteurs œuvrent pour promouvoir la réduction des déchets et encourager des pratiques plus durables sur tout le territoire insulaire.



Infos pratiques

Lieu : Piazza di a Nazione Migliacciaru

Date : Dimanche 26 avril 2026

Horaires : 10h – 16h30 Entrée et emplacements gratuits

Horaires exposants : 8h – 17h00