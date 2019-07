Un vent de liberté soufflera sur le festival "Lire le monde" d'AltaLeghje du du 19 au 21 juillet prochains

Voilà un sujet qui passionnera le public car il concerne tout le monde : la famille et ses représentations en photo.







Alain Mabanckou, le célèbre romancier congolais, s’appuie sur ses souvenirs d’enfance et familiaux pour construire un projet littéraire et raconter l’histoire du continent africain. Robert Colonna d’Istria l’intellectuel corse, fait de même avec l’histoire insulaire et celle des Colonna d’Istria, dans une démarche documentaire. Quant à Sofia Djama, la cinéaste algérienne, elle filme une famille quelques années après la guerre civile dans Les Bienheureux.







« Cette année nous souhaitons associer le public en lui proposant de participer. Les visiteurs pourront amener leurs photos de famille, et nous en ferons un grand album collectif», explique Christine Siméone-Giocanti, présidente d’AltaLeghje, organisatrice du festival.







Les rencontres promettent également d’être intenses avec les



écrivain.e.s ou historien.ne.s algérien.ne.s qui rejoignent le festival Lire



le monde. Ils sont en pleine révolution, en plein questionnement, en



avant vers la liberté. « Si nous ne savions pas qu’un tel mouvement



éclaterait quand nous avons conçu la programmation avec Jérôme



Ferrari, nous sommes ravis de pouvoir partager avec eux leur littérature



autant que les témoignages qu’ils nous apporteront directement depuis Alger ou Oran», dit Christine Siméone-Giocanti.



« La littérature a ceci de propre qu’elle nous donne l’occasion de partager ce que j’appelle une intimité universelle »



Kamel Daoud



Des invité.e.s corses, tel.le.s Danièle Maoudj et Jean-Pierre Castellani, feront le pont entre Corse et Algérie : ils sont porteur.se.s par leur poésie, leur histoire et leur parcours, d’une mémoire partagée.



« Pour nous ouvrir au monde et faire un pas vers l’Algérie, nous avons demandé à Danièle Maoudj, poétesse corse par sa mère et kabyle par son père, de faire le pont entre Corse et Algérie.» poursuit- elle.



La rencontre entre Kamel Daoud et Jérôme Ferrari sera l’un des temps forts. Jérôme Ferrari, philosophe, romancier remarquable, prix Goncourt 2012, est aussi parrain du festival. Il est l’artisan de cette programmation 2019. Kamel Daoud, écrivain et éditorialiste, vient de recevoir le Prix mondial Cino Del Duca 2019 récompensant une œuvre « qui constitue sous forme scientifique ou littéraire, un message d’humanisme moderne ». A travers ses écrits il exprime une liberté de pensée totale, « se gardant des credo que lui impose l’époque ».



Voix puissantes comme celles de Wassila Tamzaly et Maïssa Bey, ou nouvelles énergies qui animent la création algérienne comme celles d’Adlène Meddi, Sarah Haidar, Ryad Girod et Mélanie Matarese, Lire le monde montrera le sang neuf d’une littérature centenaire.







En plus des discussions littéraires, je suis très content de pouvoir participer, dans ma région, à une rencontre non pas avec un fantasme, mais avec des gens. Ce n’est pas complètement inutile de mettre tout le monde en contact avec la réalité des pays » explique Jérôme Ferrari, qui attend beaucoup des échanges entre Corses et Algériens pendant et autour du festival. « On a toujours tendance à exagérer les points communs entre les choses. Ce qui saute d’abord aux yeux, c’est qu’il y a énormément de différences. Cela dit, il y a un socle culturel méditerranéen commun ».





Créé par l’association AltaLeghje en 2015, le festival littéraire et éclectique, Lire le monde, est devenu dans le sud Corse comme un moment privilégié au cœurde l'été. C’est un rendez-vous particulièrement apprécié d’un public à la recherche de rencontres authentiques. Il se déroule dans l’un des plus beaux villages de Corse, au pied des aiguilles de Bavella. Initialement appelé Les rencontres culturelles, le festival porte désormais le nom de la raison d'être d'AltaLehgje : Lire le monde. Lire le monde, c'est le décrypter, le comprendre, et le réinventer par le pouvoir des mots.