Un thon jaune de 50 kilos pêché au large de Bastia : une espèce rarissime observée en Méditerranée

Conscient du caractère exceptionnel de cette prise, le pêcheur a immédiatement contacté la plateforme Stella Mare de l'Université de Corse et du CNRS, avec laquelle il collabore régulièrement. Cette démarche a permis aux chercheurs d'intervenir rapidement afin de documenter l'événement.

Rémi Millot, doctorant spécialisé dans l'étude des grands prédateurs marins, notamment l'espadon et le thon rouge, s'est rendu sur place pour effectuer des relevés morphologiques, réaliser des photographies scientifiques et procéder à plusieurs prélèvements biologiques.

L'identification du spécimen a été réalisée par Rémi Millot et Romain Bastien, ingénieur d'études sur la plateforme Stella Mare, à partir de ses caractéristiques morphologiques. Cette expertise a ensuite été confirmée par un spécialiste des thonidés de l'Ifremer-MARBEC, partenaire scientifique de Stella Mare.

Des analyses génétiques sont désormais en cours afin de confirmer définitivement l'identification de l'individu et d'apporter des précisions sur son origine.





Intérêt scientifique majeur

Selon Rémi Millot, cette capture présente un intérêt scientifique majeur. Le thon albacore demeure en effet extrêmement rare en Méditerranée. Les travaux scientifiques disponibles indiquent que l'espèce ne fait pas partie des populations régulières du bassin méditerranéen. Les individus observés sont généralement considérés comme des visiteurs occasionnels, probablement issus d'épisodes de dispersion naturelle depuis l'Atlantique.

Cette observation s'inscrit dans un contexte particulièrement singulier. Une étude publiée en 2021 faisait état d'une seule observation scientifiquement documentée de thon albacore en Méditerranée centrale, à proximité des eaux maltaises. Cinq ans plus tard, la capture réalisée au large de la Corse constitue un nouvel élément de connaissance sur la présence ponctuelle de cette espèce dans le bassin méditerranéen.

Dans un contexte marqué par le changement climatique et l'évolution des aires de répartition des espèces marines, la présence de ce poisson pélagique pourrait revêtir une importance particulière. Les chercheurs s'intéressent notamment aux modifications de la distribution des grands prédateurs marins et à l'apparition d'espèces habituellement associées à des eaux plus chaudes.



Collaboration

Au-delà de son intérêt scientifique, cet événement illustre l'importance de la collaboration entre les professionnels de la pêche et les équipes de recherche de Stella Mare. Grâce à leur présence quotidienne en mer et à leur connaissance du milieu marin, les pêcheurs constituent de précieuses sentinelles de la biodiversité. Le signalement rapide effectué par Don Jacques et Jean-Toussaint Pompa a ainsi permis le déploiement immédiat d'un protocole scientifique complet.

Les analyses actuellement menées par Stella Mare devraient permettre de mieux comprendre les mécanismes à l'origine de la présence occasionnelle du thon albacore dans les eaux corses et, plus largement, dans le bassin méditerranéen