Un surveillant de la maison d’arrêt d’Ajaccio mis en examen pour corruption et trafic de stupéfiants

« Nous avons eu des révélations de détenus concernant l’introduction de différents produits au sein de la maison d’arrêt » explique la procureure de la République d’Ajaccio Carine Greff. « J’ai donc fait diligenter une enquête du service régional de police judiciaire (SRPJ) » poursuit-elle.



Les nombreuses auditions menées dans le cadre de cette enquête ont finalement abouti à l’interpellation d’un personnel. Des fouilles menées en fin de semaine dernière au sein de l'établissement pénitentiaire d'Ajaccio ont corroboré l'existence du trafic.



Le surveillant, qui aurait confirmé les faits lors de son audition, a été incarcéré lundi 25 janvier au centre pénitentiaire de Borgo et mis en examen pour « corruption », « remise d’objets illicites à détenus » et « trafic de stupéfiants ». Une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d’instruction.