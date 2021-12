Un second lâcher de mouflons dans le massif de Cagna

Vingt-trois nouveaux mouflons corses ont été relâchés dans le massif de Cagna le 15 octobre dernier dans le cadre du programme de conservation de la muvra corse. C'est le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Corse qui pour renforcer ce nouveau noyau et rééquilibrer son sexe ratio a lâchés 16 femelles et 7 mâles issus du parc d'élevage du SM PNRC situé à Quenza. La population de mouflons, animal emblématique de la Corse et espèce protégée par arrêté ministériel du 1er mars 2019, est estimée aujourd’hui à environ 1 000 à 1 100 individus selon la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Corse). Elle se divise en deux sous-populations disjointes : l’une au Sud dans le massif de Bavella qui regroupe entre 400 et 500 muvrini et l’autre au nord, dans le massif du Cintu, environ 600 individus. Dans le cadre du programme de conservation du Mouflon de Corse, un premier relâcher de quinze individus issus de l’enclos d’élevage de Quenza du Parc Naturel Régional de Corse avait eu lieu le 21 octobre 2020 dans le massif de Cagna. Ce relâcher concernait 2 femelles et 13 mâles, afin de créer un nouveau noyau de population en vue d’augmenter la souche de Bavella, en danger d’extinction. « Lors de leur capture et avant le lâcher, tous les mouflons ont fait l’objet de prélèvements sanitaires, de mesures morpho-métriques et d’un marquage par puce électronique et par boucles d’oreilles pour l’identification à distance » souligne la DREAL. « Une quinzaine de spécimens sont équipés de colliers GPS et/ou de VHF. Un dispositif de suivi est actuellement en place pour étudier le déplacement des animaux relâchés sur le massif de Cagna et leur bonne acclimatation ».

Les retours d’expérience de ces lâchers seront pris en considération dans le cadre d'un projet de Plan National d'actions pour l'espèce, un plan porté par la DREAL, confié à l’OFB, et en cours de rédaction