Un premier observatoire territorial des violences faites aux femmes pour la Corse

L’instant est solennel et la présidente de l’Assemblée de Corse Nanette Maupertuis a le verbe haut pour inaugurer la séance d’installation de l’observatoire territorial des violences faites aux femmes : « La honte doit changer de camp ! ». Le ton est donné, celui du changement et de l’outil institutionnel qui devrait l’aider à se mettre en place au sein de la société insulaire.Dans la salle Jean-Leccia, cœur du bâtiment de la collectivité de Corse à Bastia, l’ambiance est à la fois pesante et libératrice. Assise dans un fauteuil pivotant en cuir noir au cœur de l’assemblée, Mylène Jacquet fixe la tribune. Elle a fondé l’association Savannah, en hommage à sa fille décédée en mai 2016 et pour elle, cet observatoire « est une grande avancée ». Elle prend des notes sur ce que sera, concrètement, cette structure. « Son rôle est de quantifier, analyser et comprendre le phénomène pour y apporter des solutions adéquates », explique Nanette Maupertuis. Le partenariat entre les institutions, les services de l’Etat, les professionnels et le milieu associatif est au cœur de la démarche. « Sa structure partenariale est la condition sine qua non de son bon fonctionnement », précise le préfet de Haute-Corse François Ravier.Partage des données, réunion entre les partenaires, actions, sensibilisation. Les missions sont multiples pour permettre de faire avancer la cause de la lutte contre la violence faite aux femmes. « Mesurer le problème c’est déjà le reconnaître », s’exclame Nanette Maupertuis. Objectif : mettre en place des dispositifs innovants permettant une meilleure prise en charge des femmes victimes et de leurs enfants si nécessaire.