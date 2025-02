Un partenariat entre l’INRAE et la CAPA pour une agriculture durable en Pays Ajaccien

Le partenariat s’inscrit dans le cadre du projet TAATI (Transitions et Autonomie Alimentaire des Territoires Insulaires), porté par l’INRAE et soutenu par l’Université de Corse Pasquale Paoli. Ce projet propose de redéfinir le concept d’autonomie alimentaire pour les îles, en le confrontant à la réalité du terrain. "Nous voulons explorer des solutions innovantes pour que la Corse devienne un modèle d’autosuffisance alimentaire", déclare André Torre, Président de l’INRAE Corse.



La CAPA, de son côté, s’engage pleinement dans ce projet à travers son Schéma de Développement Agricole et Rural, en soutenant la transition agroécologique et la valorisation des ressources locales. Horace Franchi, Vice-Président de la CAPA en charge de la Ruralité, a souligné : "Ce partenariat est une évidence. Il nous permet d’unir nos forces pour répondre aux défis de demain et construire ensemble un avenir plus durable."



Concrètement, ce projet portera une attention particulière à la valorisation des circuits courts, la préservation des ressources patrimoniales, et le soutien aux agriculteurs dans leur transition vers des pratiques plus durables. À la clé : une agriculture plus résiliente et plus en phase avec les besoins et les attentes des Corses.