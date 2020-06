Un partenariat entre "Mon Emile Association" et l'ADMR de Haute-Corse

Infos +

La crise du Covid-19 a rendu plus pertinent l'engagement de "Mon Émile Association" pour rompre l'isolement des seniors. C'est même devenu une urgence matérielle et émotionnelle.En raison de cette crise, "Mon Émile Association" est là pour œuvrer de façon gratuite et bénévole auprès des seniors.À la tête de cette association Émile Brin dresse un constat." Après une période extrêmement difficile pour nos aînés , le bilan des personnes vulnérables aidées en haute corse de notre association est extrêmement important .Nous avons aidé 350 personnes en 1 mois et demi et nous avons plus de 250 bénévoles à disposition ( 200 en Haute-Corse et 50 dans le Sud de la Corse ) .Dans un sondage que nous avons réalisé auprès des personnes aidées en Corse par nos soins, l’inquiétude de sortir est toujours présente et l’isolement ne cesse de s’accentuer". Et de poursuivre."Pour combattre tout cela , nous avons décidé de nous rapprocher de l’ADMR Haute-Corse , et nous allons travailler main dans la main avec l’unité spécialisée d’Alzheimer (ESA) , qui nous permettra de répondre à l’ensemble des demandes de nos aînés .Nous proposerons dès la rentrée de septembre grâce à un de nos partenaires(sanilea ) un système pour permettre à nos aînés de se déplacer vers les services de proximité, et le chauffeur aidera la personne dans la réalisation des courses et autre tâche . Cela permettra de combler cette problématique de mobilité .Par ailleurs, un carnet de 10 tickets à faible coût sera proposé".07 67 50 71 71