Un nouvel avion plus moderne pour le transport sanitaire en Corse

Une ère nouvelle dans le domaine du transport sanitaire s'ouvre en Corse, avec le déploiement d'un aéronef ultramoderne dédié aux évacuations médicales. Depuis le jeudi 10 août, cet appareil de pointe mis en service par la compagnie aérienne Altagna est opérationnel, prêt à répondre aux besoins médicaux les plus complexesde l'île. Équipé d'une porte cargo spécialement conçue pour le transport sécurisé de patients nécessitant des soins médicaux d'une grande spécialisation, tels que la chirurgie cardiaque, la néonatologie, la pédiatrie, l'obstétrique et les soins intensifs pour les grands brûlés, cet aéronef marque une avancée significative dans le domaine du transport médical.





La conception minutieuse de la cabine sanitaire optimise l'espace de travail pour les professionnels de la santé, créant un environnement idéal pour dispenser des soins de haute qualité tout en garantissant sécurité et hygiène. L'un des traits les plus distinctifs de ce nouvel avion réside dans son revêtement bactériostatique appliqué sur l'ensemble des surfaces de la cabine. Cette innovation audacieuse crée un environnement d'une propreté inégalée, réduisant ainsi les risques d'infections croisées et préservant l'intégrité des soins dispensés pendant le transport. C'est ce qu'a précisé l'agence sanitaire de la Santé de Corse dans un communiqué officiel.





Basé à Bastia, cet aéronef révolutionnaire occupera une position centrale en alternant, en fonction des besoins, entre les deux centres du SAMU situés à Ajaccio et à Bastia. "La flexibilité inhérente à cette plateforme constitue un avantage majeur, permettant une réponse rapide et adaptée à une multitude de besoins médicaux urgents." précise l'ARS en rappelant que les équipes médicales et les équipages de la compagnie Altagna sont en alerte en permanence, disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour assurer des interventions rapides et efficaces. Cette disponibilité ininterrompue garantit une réaction optimale aux urgences médicales, contribuant ainsi à sauver des vies dans des situations critiques.





Cependant, cette avancée ne représente qu'une étape préliminaire dans la modernisation du transport sanitaire en Corse. En effet, Altagna a annoncé son intention de mettre en service un deuxième avion d'évacuation sanitaire d'ici la fin de l'année, renforçant ainsi sa capacité à intervenir de manière efficace dans des situations médicales complexes et urgentes.