Un nouveau site scolaire "réhabilité, modernisé et repensé" pour Aregnu

Il y avait foule ce samedi à 18h30 pour l'inauguration officielle du nouveau site scolaire communal d’Aregno qui s’est déroulée en présence de Gilles Simeoni, président de l'Exécutif de Corse, Sébastien Quenot, directeur de cabinet du président de l'Assemblée de Corse Jean Guy Talamoni, Florent Farge, sous-préfet de Calvi, Christian Mendivé, directeur Académique des Services de l'Education Nationale de Haute-Corse, « Nanette » Maupertuis, conseillère exécutive de Corse, présidente de l'Agence du Tourisme de la Corse, Lionel Mortini, conseiller Exécutif, président de l'ODARC, de nombreux conseillers territoriaux et élus de Balagne.



David Calassa, maire d'Aregnu prenait le premier le micro pour souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Aregnu et vous remercier vivement d’avoir répondu massivement à l’invitation que mon conseil municipal et moi-même vous avons lancé, et de vous être donc déplacés tantôt de loin ou bien en voisins, afin de vous retrouver à nos côtés, en cette mémorable journée pour notre commune, pour procéder à l’inauguration officielle du nouveau site scolaire communal d’Aregnu, a nostra cara scola cumunale. Votre présence prouve bien tout l’intérêt et tout le sens qu’avait notre engagement pour le projet que nous avons mené, avec brio, et que je m’apprête à vous présenter.



Enfin nous y sommes, ci simu ghjunti, malgré quelques réticences de certains qui je l’espère seront désormais levées, nous avons tenu bon, aujourd’hui c’est un maire heureux, fier et qui mesure tout l’honneur qui lui revient que de présider cette inauguration car ce n’est pas monnaie courante que d’avoir un tel privilège au cours de la réalisation d’un mandat, j’en suis donc extrêmement ravi. Et puis il y a dans ce projet un caractère sentimental car j’ai moi-même effectué ma scolarité au sein de cette école, comme bon nombre d’Arighjinchi.



Voici un peu plus de 3 ans que nous travaillons sur ce dossier de réhabilitation et d’extension de l’école qui aura permis également la préservation et la mise en valeur d’un patrimoine absolument remarquable. Une école qui se trouve depuis de nombreuses années dorénavant au sein d’une propriété qui fut acquise par la municipalité le 19 janvier 1956 pour 1 200 000 francs sous l’égide de son maire de l’époque Pierre Allegrini, qui avait alors entrevu tout le potentiel de ce bâtiment dans le but d’y abriter notre école mais pas que car se trouve également au sein de ces locaux notre salle polyvalente ».





Une priorité depuis l'élection de l'équipe municipale

Le premier magistrat de la commune poursuivait en rappelant les différentes étapes de ces trois années nécessaire nécessaires, entre la constitution du dossier et l’achèvement des travaux. « 3 ans que l’équipe municipale porte ce projet phare de sa mandature, car l’école, et cela va au-delà des travaux qui ont été réalisés ici, représente depuis notre élection notre priorité . Le projet consistait à réhabiliter la bâtisse déjà présente, et créer une extension de celle-ci par deux nouveaux bâtiments, non sans l’agrémenter d’un préau, pour un montant prévisionnel de 1 300 000 €, elle était votée à l’unanimité .



C’est la cohérence du dossier et notre force de persuasion qui nous ont permis d’obtenir les fonds nécessaires et de franchir aisément toutes les étapes.



David Calassa poursuivait en remerciant chaleureusement la Collectivité de Corse et son président Gilles Simeoni, pour leur soutien financier à hauteur de 345 000 €, le Département de l'époque toujours par la voie de son président, « Et là je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse en ayant une énorme pensée pour une personne qui m’a accompagné au début de ce dossier afin d’obtenir la subvention nécessaire à la faisabilité de ces travaux, une personne qui nous manque beaucoup et qui aurais tant aimer assister à cette inauguration et voir ce projet aboutir tant cela lui tenait à cœur, en la personne de mon beau-père Jean-Toussaint Guglielmacci, l’alors conseiller départemental de notre canton, qui nous a financé à hauteur de 156 029 €, et bien évidemment l’État par le biais de la Sous-Préfète de l’époque à hauteur de 411 369 € ; le restant devant être assumé par la commune à hauteur de 475 058 €.





Début des travaux le 9 juillet 2018

Les problèmes financiers et administratifs réglés, les travaux ont débuté le 9 juillet 2018, avec une particularité, et non des moindres, que de travailler en site occupé, car ceux-ci devant durer plus de douze mois qui ont réalisés un formidable travail pour que la réhabilitation intérieure de l’ancienne bâtisse soit livrée pour la rentrée.

Avant de citer chacune des entreprises et les remercier, David Calassa ajoutait : « Aujourd’hui, nous sommes ici réunis, car ces travaux, qui auront finalement coûtés 1 347 000 €, sont enfin terminés, notre site scolaire, réhabilité, modernisé, repensé dans son fonctionnement ouvrira ses portes mardi prochain et j’aurais la satisfaction du devoir accompli, car pouvoir voir nos enfants, qui seront vraisemblablement une soixantaine mais aussi les enfants des communes faisant partie de notre regroupement pédagogique intercommunal, à savoir Cateri, Pigna Lavatoggio et San Antonino, intégrer ces locaux m’apportera une immense joie.



Dorénavant ce ne sont pas moins de 550 m2 de locaux utiles occupés par les différentes classes que l’on accueille à Aregno (les maternelles, le CP, et les CE1/CE2) comprenant le bâtiment ancien son extension et le nouveau bâtiment, 200 m2 d’espace préau et 800 m2 de cour, dont disposerons les enfants afin d’effectuer leur scolarité dans un confort absolu et avec du mobilier neuf à tous les niveaux, récemment acquis pour un montant total de 35 812 €. La salle polyvalente, elle, jouira d’une magnifique terrasse de 160 m2 qui fera le bonheur de ses utilisateurs ».