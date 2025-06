Un nouveau sentier du patrimoine a été ouvert à Figari

A Figari, cette histoire que l’on suit comme un fil rouge le long du sentier, c’est celle de la carrière de pierre qui a servi à la construction du village. On passe devant des orii, ces abris sous roche ayant fait office de refuges pour les bergers comme de cachettes pour les bandits. Les fontaines, lavoirs et autres charbonnières (carbonari) ont été répertoriés en amont, puis restaurés, avant d’être reliés par le tracé. Ce nouveau sentier qui existait déjà par portions, mène à deux belvédères qui permettent aujourd’hui de contempler A Pian d’Avretu, la baie de Figari, ses nombreux hameaux, mais aussi l’Omu di Cagna et a cima di Malpassu. Des panneaux explicatifs bilingues (français, corsu) parsèment le parcours qui trouve son point de départ et d’arrivée devant la mairie de Figari, sur la piazza di l’Ottu di Dicembri. « Ce projet, c’est aussi une invitation à réanimer le centre du village, dont nous voulons faire un lieu vivant, accueillant, ancré dans son histoire autant que tourné vers l’avenir », pointe Jean Giuseppi.Tout en haut du parcours, se dresse le Casteddu, fortification naturelle utilisée depuis la Préhistoire, devenue lieu de mémoire associé à la légende d’Orsu Alamanu , ce seigneur tyrannique du Moyen-Âge dont le peuple aura eu raison, a tenu à rappeler Julie Guiseppi, la 1re adjointe au maire : « Ce seigneur redouté incarnait à merveille une vérité plus grande : le combat du peuple contre l’oppression, un motif profondément enraciné dans notre histoire, marquée par les luttes pour la justice, l’autonomie et la dignité. »