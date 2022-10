Un nouveau sentier chargé d’histoire à Valle-di-Mezzana

Le site a été ouvert officiellement samedi dernier. Dénommé I chjassi di i carbunari di Petru Ghjuvanni Poggiale, le sentier de 6 km est une véritable balade dans l'histoire des carbunari (charbonnières). En effet, Valle-di-Mezzana était connu pour son importante activité de fabrication du charbon de bois et on en recense encore à l'heure actuelle, pas moins de 80 en contre-bas du village et en plein cœur de la verdoyante forêt de chêne.



U chjassu di i carbunari di Petru Ghjuvanni Poggiale permet de découvrir en suivant les pas du jeune Pierre-Jean le monde des charbonniers disparus. Ce personnage a été créé en hommage à Pierre-Jean Poggiale, Maire de Valle-di-Mezzana et Vice-Président de la CAPA décédé en 2021 qui est à l’initiative de la mise en œuvre de ce sentier. "Ainsi, le jeune garçon raconte en s’inscrivant dans leurs pas, l’histoire de son arrière-grand-père accompagné de son frère et de son oncle, arrivés de la région de Bergame en Italie, fuyant la misère et le fascisme dans les années 1930, qui exerçaient la profession de charbonniers. Venus pour une saison, ils firent le choix d’y vivre avec leurs familles." explique dans un communiqué la CAPA qui au travers de son Schéma d’Aménagement et de Développement Economique, a choisi de valoriser le caractère identitaire et patrimonial des noyaux villageois.