Un nouveau pôle gériatrique à Castelluccio, l’oncologie centralisée à l'hôpital d’Ajaccio

Depuis le 3 février, la première phase du transfert de l’oncologie du centre hospitalier de Castelluccio vers celui d’Ajaccio est pratiquement terminée. Ce projet de centralisation, initié il y a près de six ans, vise à regrouper les activités de cancérologie sur le plateau technique du CH d’Ajaccio. Marie-Hélène Lecenne, directrice régionale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse, explique : « C’est une opération de recomposition de l’offre avec ce transfert de l’oncologie médicale, des soins médicaux de réadaptation (SMR) du CH de Castelluccio vers celui d’Ajaccio avant une 2e phase début 2026 avec le transfert de la radiothérapie et de la scintigraphie. »



Le projet vise à offrir aux patients un parcours de soin plus fluide en centralisant toutes les disciplines nécessaires à la prise en charge du cancer. « Le point fort de ce plateau technique, c’est la conjugaison de toutes les disciplines avec notamment le lien entre chirurgie et cancer, chimio et radiothérapie. L’objectif est d’avoir l’ensemble des professionnels et des équipes capables de prendre en charge cette maladie en un même lieu », ajoute Marie-Hélène Lecenne.



Jean-Luc Pesce, directeur du CH d’Ajaccio, confirme les avantages de cette centralisation : « Ce plateau technique va permettre d’améliorer la fiabilité mais aussi le nombre de patients que nous pouvons traiter en Corse. L’intérêt est de conserver en Corse le maximum de patients et de leur éviter des aller-retours épuisants ». L’établissement, doté d’équipements modernes, sera en mesure d’accueillir davantage de patients, contribuant ainsi à un meilleur suivi local.



Le service oncologie du CH d’Ajaccio disposera de 15 places en hospitalisation de jour, 14 lits d’hospitalisation complète et 15 lits de SMR. Ce dernier ne sera pas limité aux patients du CH d’Ajaccio, mais deviendra un centre de recours pour tous les acteurs impliqués dans la filière oncologique de Corse-du-Sud.



Une nouvelle structure gériatrique pour Castelluccio



Le centre hospitalier de Castelluccio, qui voit une grande partie de son activité oncologique transférée à Ajaccio, se réorganise pour se concentrer sur les soins aux personnes âgées. « 75% des effectifs du service oncologique basé à Castelluccio ont rejoint le CH d’Ajaccio, tandis qu’un quart reste sur place pour soutenir la transformation en cours », précise François-Gilles Colonna, directeur du centre hospitalier.



Une des priorités de cette réorganisation est la création d’un pôle départemental d’aval gériatrique, comprenant un service de soins médicaux et de réadaptation (SMR) spécialisé en gériatrie, avec 28 lits d’hospitalisation complète, ainsi qu’une Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) d’une capacité de 12 lits. Un service géronto-psychiatrique sera également mis en place pour répondre aux besoins croissants des personnes âgées, une population en forte augmentation en Corse. François-Gilles Colonna souligne : « Nous avons déjà des compétences concernant la prise en charge des personnes âgées, notamment sur le volet psychiatrique. Avec l’ouverture de l’UCC, cela va permettre d’avoir un complément à notre offre, d’autant que nous avons déjà des personnels formés pour cette prise en charge. Nous sommes déjà préparés à l’arrivée de cette nouvelle population. »



Ce projet de transformation s’inscrit dans le Schéma Régional de Santé 2023-2028, visant à répondre aux défis démographiques de la Corse. Selon l’INSEE, la population âgée de 60 ans ou plus devrait atteindre 21 000 personnes dépendantes d’ici 2030, soit une augmentation de 40% par rapport à 2015.