Un nouveau contrat de 30 ans entre le SIEEP Haute-Corse et EDF Corse

Ce 21 novembre, Louis Semidei, Président du SIEEP Haute-Corse et Vincent De Rul, directeur régional d’EDF

en Corse ont signé à Paris un nouveau contrat de concession pour le service public du développement et l’exploitation

du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente. Ce contrat de concession, qui prend appui sur un accord cadre national entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et EDF, vise à garantir la qualité du Service Public de l'électricité, à stimuler le développement économique de l'île, et à appliquer le principe de solidarité nationale, assurant un accès à l'électricité pour tous à des tarifs réglementés de vente.



Pour Louis Semidei, président du SIEEP Haute-Corse, ce contrat reflète "l'anticipation de nos défis contemporains", symbolisé par un triple engagement réciproque. "D'abord, l'engagement envers les 112 000 clients de la concession pour leur offrir un Service Public d'électricité de qualité, garantissant l'universalité de la desserte électrique et la continuité de la fourniture sur l'ensemble du territoire. Ensuite, l'engagement de travailler en collaboration avec tous les acteurs institutionnels et économiques pour relever les défis liés aux changements climatiques et à la transition énergétique. Enfin, l'ambition commune de viser un mix électrique décarboné avec la valorisation des ressources locales et durables."



Vincent De Rul, Directeur régional d’EDF en Corse, voit dans cette signature "un gage de confiance envers EDF de la part des élus du SIEEP Haute-Corse et aussi une responsabilité qui nous est confiée." Alors qu'EDF a développé et exploité le réseau électrique depuis des années pour assurer un Service Public de qualité en toutes circonstances, pour le directeur ce nouveau contrat représente une nouvelle responsabilité. "Demain, il faudra répondre aux enjeux du réchauffement climatique et intégrer les nouveaux besoins et usages de l'électricité des 234 communes membres du Syndicat." Le partenariat entre le SIEEP Haute-Corse et EDF ne se limite pas à une simple exploitation du réseau électrique existant. Colle le rappelle Vincent De Rul "il vise à moderniser le réseau pour faire face aux nouveaux défis, notamment la croissance du territoire et les impératifs de la transition énergétique. Les investissements réguliers et l'intégration de nouvelles technologies seront au cœur de cette modernisation, permettant notamment le développement des énergies renouvelables." Actuellement, 1426 producteurs sont raccordés au réseau, un chiffre qui illustre l'élan croissant du secteur dans la région.



Le réseau électrique, dans cette perspective, devient un élément clé pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028. Grâce à ces avancées, la Haute-Corse aspire à une transition énergétique réussie, basée sur un mix électrique décarboné et l'exploitation judicieuse des ressources locales et durables. Pour les signataires ce nouveau contrat de concession symbolise ainsi bien plus qu'une simple entente entre deux parties : "il incarne l'engagement conjoint pour un avenir énergétique plus durable, résilient et responsable."