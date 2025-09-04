Un nouveau Cap Corse Mattei sans alcool

Vous prendrez bien un Cap ? Une question qui suscite toujours autant d'engouement tant la boisson emblématique des distilleries Mattei connaît depuis de nombreuses années un succès incontestable. Un apéritif qui a donné satisfaction à des générations d'amateurs de cette boisson au quinquina.

Mais pour poursuivre cette marche en avant initiée depuis le renouveau de la marque, il y a quelques années, la distillerie LN Mattei a élaboré un Cap Corse sans alcool. Le lancement officiel de ce nouvel apéritif qui se décline dans ses deux versions rouge ou blanc vient d'être officialisé par la marque.

Une alternative innovante qui n'altère en rien le goût unique d'un Cap Corse Mattei. D'ailleurs, la version désalcoolisée a été produite à partir de la recette originelle mise au point par Louis-Napoléon Mattei il y a près de deux siècles. La teneur en alcool, elle est de 0%. Un Cap Corse Mattei qui, dans cette configuration, peut se boire sans aucune modération.