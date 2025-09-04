CorseNetInfos
Un nouveau Cap Corse Mattei sans alcool


La rédaction le Jeudi 4 Septembre 2025 à 16:49

La distillerie Mattei poursuit sa marche en avant. Depuis quelques jours elle propose un Cap Mattei totalement sans alcool. Un apéritif décliné dans deux versions rouge ou blanc. Tout en respectant la recette originale qui a fait le succès de cette boisson



Vous prendrez bien un Cap ? Une question qui suscite toujours autant d'engouement tant la boisson emblématique des distilleries Mattei connaît depuis de nombreuses années un succès incontestable. Un apéritif qui a donné satisfaction à des générations d'amateurs de cette boisson au quinquina. 
Mais pour poursuivre cette marche en avant initiée depuis le renouveau de la marque, il y a quelques années, la distillerie LN Mattei a élaboré un Cap Corse sans alcool. Le lancement officiel de ce nouvel apéritif qui se décline dans ses deux versions rouge ou blanc vient d'être officialisé par la marque. 
Une alternative innovante qui n'altère en rien le goût unique d'un Cap Corse Mattei. D'ailleurs, la version désalcoolisée a été produite à partir de la recette originelle mise au point par Louis-Napoléon Mattei il y a près de deux siècles. La teneur en alcool,  elle est de 0%. Un Cap Corse Mattei qui, dans cette configuration, peut se boire sans aucune modération.




