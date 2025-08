Un mois pour lever les yeux vers le ciel : le Festival d’astronomie 2025 s’installe en Corse

La Corse devient, le temps d’un mois, un observatoire à ciel ouvert. À l’initiative du CPIE A Rinascita, en collaboration avec SpaceBus France et le collectif Celi Neru, le Festival d’astronomie 2025 prend la forme d’une tournée insulaire, avec huit étapes prévues entre le 2 et le 27 août. L’événement s’inscrit dans une volonté partagée : rendre l’astronomie accessible à tous les publics et irriguer le territoire d’une culture scientifique encore peu diffusée.



Le festival trouve son origine dans l’édition expérimentale lancée à Zicavo en 2024 par Celi Neru. Le succès rencontré a conduit les organisateurs à élargir le format. En 2025, le projet s’étoffe et devient régional. Soutenu par la Collectivité de Corse, il s’appuie sur un réseau de partenaires locaux, scientifiques et institutionnels, avec l’ambition de poser les bases d’une structuration durable de la médiation scientifique en Corse.



Chaque étape de la tournée propose deux temps forts : l’après-midi (14h–19h), des animations ludiques et pédagogiques autour de l’astronomie ; en soirée (22h–00h), des séances d’observation du ciel au télescope, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Le tout en accès libre, gratuit, sans réservation. « L’astronomie est un formidable levier d’éveil à la démarche scientifique. Elle permet d’aborder des notions complexes de manière accessible et visuelle, tout en suscitant l’émerveillement », explique le CPIE A Rinascita, qui coordonne l’événement dans le cadre de son pôle de culture scientifique.



La programmation repose sur l’expertise des bénévoles de SpaceBus France, association nationale reconnue pour ses actions de vulgarisation scientifique. Les animations proposées varient : parcours d’observation avec lunettes, jeux de questions-réponses, maquettes du système solaire, répliques de satellites, météorites à manipuler… Le public est encouragé à toucher, tester, questionner. À apprendre en expérimentant. « Nous voulons créer un espace de rencontre entre les chercheurs, les amateurs passionnés et le grand public », souligne l’équipe organisatrice. Plusieurs acteurs corses de l’astronomie seront également mobilisés : Corse Constellation, Stelle di Corsica, Horizon Astronomie… tous réunis dans un esprit de transmission et de coopération.



La tournée s’adresse autant aux vacanciers qu’aux habitants, et privilégie une diffusion équilibrée sur l’ensemble du territoire. Zicavo, Quenza, Santa Lucia di Tallano, Celavu-Prunelli, Cargèse, le Reginu, Corte, Lama : autant de communes rurales ou semi-rurales où la culture scientifique reste souvent peu visible. Un choix assumé, porté par la volonté de faire de ce festival un levier de démocratisation, y compris dans les zones éloignées des centres urbains.





Susciter des vocations

Au-delà de la médiation, les partenaires espèrent aussi susciter des vocations. « L’un des enjeux, c’est de donner envie aux jeunes de s’intéresser aux sciences, aux métiers de la recherche, de l’ingénierie, de la technique », insiste le CPIE. La formule semble faire ses preuves : lors des premières éditions ponctuelles, la curiosité a été au rendez-vous.



Le festival pourra également compter sur le soutien d’institutions et de structures comme les communes d’accueil, les communautés de communes de l’Alta Rocca et de Celavu-Prunelli, l’Institut d’études scientifiques de Cargèse ou encore le Golf du Reginu. Tous participent, à leur échelle, au déploiement d’une offre de culture scientifique de proximité. Dans un monde saturé d’écrans, le Festival d’astronomie invite à lever les yeux. Et à comprendre ce que l’on voit.